Чи можна пити розчинну каву щодня: які корисні властивості має цей напій для організму

Якщо ви любите щодня пити розчинну каву, ця інформація буде для вас корисною.

Головна перевага розчинної кави в тому, що її можна швидко приготувати. Буквально за лічені хвилини ви отримуєте філіжанку ароматного напою і можете ним насолоджуватися.

Проте, експерти стверджують, що такий напій не завжди корисний для нашого здоров'я.

Як виготовляють розчинну каву

У цьому процесі кавові зерна піддаються обсмаженню, а пізніше подрібнюються. Потім суміш варять, далі висушують під високим тиском. Саме після такого виходять гранули, які пізніше ми заливаємо кип'ятком.

Тривале виварювання різко знижує концентрацію хімічних сполук, але й корисних речовин стає значно менше. Тому розчинна кава має не такий позитивний вплив на людський організм, як інші види цього напою.

Розчинна кава: користь

В розчинній каві, яку можна заварити за лічені хвилини, просто заливши кип'ятком, зберігається мінімальна кількість кафестолу (до прикладу, в каві, яка була приготовлена в турці, його більше в кілька разів). Ця речовина призводить до утворення бляшок в судинах.

Тобто, теоретично, розчинна кава корисніша за ту, що була приготовлена в турці.

Хоча вміст кофеїну й менше, ніж в зерновій каві, проте цей ароматний напій також допомагає залишатися бадьорим та енергійним певний час.

Шкода розчинної кави

Тут все залежить від того, наскільки якісний продукт ви вживаєте, а також, як часто ви п'єте каву.

Однак, було виявлено, що розчинна кава психологічну залежність викликає швидше за зернову. Через постійне вживання нервова система "розхитується", а тому включитися в роботу після філіжанки ароматного напою стає все важче. Звідси з'являються безсоння, дратівливість, нервозність.

Додатково будь-яка кава підвищує артеріальний тиск, через що сильно страждає серцево-судинна система. Справа в тому, що у розчинній каві є хлорогенова кислота. Вона може призвести до певних хвороб серця і навіть стати причиною інфаркту. Кофеїн додатково вимиває такий потрібен нашим кісткам кальцій.

Розчинна кава сильно б'є по стінках шлунку та слизовій оболочці. Саме тому розвиваються виразка, підвищена кислотність, гастрит.

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