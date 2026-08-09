Чи можна пити вчорашній чай, як довго може зберігатися заварений напій

Чи можна пити вчорашній чай

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Збираючись вранці на роботу, ми зазвичай не заварюємо свіжий чай, особливо, коли є вчорашній. Але це неправильно, і ми розповідаємо чому. Японці, наприклад, прирівнюють несвіжозварений чай до зміїної отрути. А на думку експертів, заварка зберігає корисні властивості лише перші 15 хвилин. Далі з чаєм відбуваються метаморфози, в листах чаю починають накопичуватися важкорозчинні дубильні та азотисті сполуки, які погано впливають на шлунково-кишковий тракт, активізуючи надмірне виділення шлункового соку.

Чому не можна пити декілька разів заварений чай

Чай, який заварюють кілька разів, з кожним заварюванням втрачає корисні мікроелементи. Перша заварка витягує з чайного листя майже 70% корисних мікроелементів, друга заварка — десь 30%, споживаючи третю заварку, ви отримаєте лише 10% корисних властивостей чаю.

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Зі шкідливими речовинами, навпаки, з кожним заварюванням кількість шкідливих речовин збільшуватиметься — що менший відсоток корисних речовин в чаї, тим вищий відсоток небезпечних домішок буде в ньому.

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Чим небезпечна плівка, що утворюється на поверхні чаю

Це так звана оксидна плівка, яка формується внаслідок впливу кисню на відкриту поверхню напою та подальшого процесу окиснення. Оксидна плівка багата магнієм, залізом, кальцієм, молекулами білка, але водночас вкрай небезпечна для вживання через вміст гуаніну, кофеїну та теофіліну. Шкідливі речовини завдають сильного «удару» по всіх органах шлунково-кишкового тракту, особливо по печінці.

Органічні сполуки та дубильні речовини, що містяться в плівці, під час контакту з повітрям окислюються і перетворюються на ідеальне середовище для патогенної мікрофлори. А за добу там починають розвиватися плісняві гриби. До того ж їх не зруйнує навіть крутий окріп, яким багато хто заливає вчорашню заварку. Організм починає боротися з патогенною мікрофлорою, як результат — алергічні реакції та роздратований кишківник в анамнезі. А в найгіршому випадку можна допитися і до виразки шлунку.

Чим небезпечний чайний наліт

Наліт на стінках чашки чаю необов’язково утворюється в разі тривалого знаходження чаю в кисневому середовищі, а може проявитися навіть за годину-півтори після приготування напою. Якщо такий наліт утворився, краще відмовтеся від цього чаю та приготуйте свіжий новий напій. Наліт формується різними патогенними бактеріями, які виключають можливість потрапляння корисних речовин та мікроелементів до організму. Більш того, вищезгадані бактеріальні сполуки дратують слизові оболонки шлунково-кишкового тракту, сприяють активним процесам бродіння та гниття у порожнині шлунку, тому споживання такого чаю може обернутися таким серйозним захворюванням, як виразка шлунку.

Вчорашній чай може підвищувати тиск

Якщо залишити заварку, з часом ефірні олії та чайні поліфеноли окисляться, а амінокислоти та вітаміни зруйнуються. Водночас що більше настоюється чай, то більше в ньому накопичується кофеїну. Якщо чай простоїть довго, кофеїн може викликати надмірну збудливість, прискорене серцебиття і підвищений тиск.

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Холодний чай та камені в нирках

Не все так просто с холодним чаєм, який полюбляють пити в спекотну погоду. Холодний чай не принесе вашому організму жодної користі. З’ясувалося, що в охолодженому напої утворюється велика кількість солей та ефірів щавлевої кислоти — оксалату. Вони є і в гарячому напої, але їхня концентрації в чаї, що остигнув, просто зашкалює. Ці оксалати, на думку вчених, призводять до утворення каменів у нирках.

Скільки разів можна заварювати чай

Хоч у завареного чайного листа і короткий термін придатності, його можна заварювати кілька разів, щоправда, в обмежений проміжок часу. Це залежить від методу ферментації. Чорний чай найменше придатний для повторного заварювання, але ще один раз він дасть те, що потрібно. А ось зелений, білий і червоний чай можна заливати окропом 3-4 рази, з кожним заварюванням збільшуючи час очікування на одну-дві хвилини. Улун можна використовувати й більше. Будь-який заварений чай потрібно зберігати в холодильнику.

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