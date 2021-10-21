Чи можна вакцинуватися проти COVID-19 алергікам: відповідь НСЗУ

Чи можна вакцинуватися проти COVID-19 алергікам: відповідь НСЗУ

Алергія на їжу, домашніх тварин, ліки не є протипоказом до вакцинації проти COVID-19.

Люди з алергією можуть вагатися, чи робити щеплення проти COVID-19, бо вважають, що вакцинація мовляв їм зашкодить. Але, якщо алергія не пов’язана з реакцією на процедуру і компонентом вакцини, то імунізуватися обов’язково треба.

Про це інформує Національна служба здоров'я України.

Спеціалісти нагадали, що алергія — це реакція імунної системи на алерген. Станом на зараз науці наразі відомо понад 20 тисяч алергенів, але не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією.

У НСЗУ наголошують, якщо є алергія не пов’язана з вакцинами, наприклад, на їжу, домашніх тварин, отруту, фактори довкілля, латекс, пероральні ліки, то щеплюватися можна, вона не є протипоказом.

"Алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися. Якщо ви знаєте, які саме алергени викликають у вас реакцію, ознайомтеся зі складом вакцини", - сказано в повідомленні.

Склад вакцин можна знайти в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ, на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Або ж запитати у медичних працівників у місці вакцинації.

Натомість, якщо є алергія на один із компонентів конкретної вакцини, то щепитися саме нею не варто.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я готує перелік протипоказів до вакцинації проти COVID-19. Людям, у яких є медичний відвід і реальні протипоказання для вакцинації, видається відповідна спеціальна медична довідка, яка свідчить, що цим пацієнтам не можна робити щеплення.

Нагадаємо, після коронавірусу чимало людей страждають на постковідний синдром. Він може тривати від місяця до року та має низку симптомів.

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