Чи можна вижити, якщо їсти лише хліб: відповідь вчених вас здивує

Звісно, самостійно це краще не перевіряти. Тим паче, що вчені вже все визначили за допомогою досліджень.

Вуглеводи, а особливо хліб, любить більшість українців. Але чи замислювалися ви коли-небудь про те, що буде, якщо їсти лише один хліб? Як це вплине на наше здоров'я?

Якщо їсти лише одну страву, це може заощадити вам час, гроші й зусилля. Тим паче, що багато продуктів дійсно містять майже всі корисні для організма речовини. Наприклад, та ж картопля, в якій є всі незамінні амінокислоти. Проте деякі з них містяться в такій мізерній кількості, що потрібно з'їсти набагато більше денної норми овоча і однаково рано чи пізно ви зіткнетеся з дефіцитом.

Це ж стосується і хліба. Але варто також зазначити, що не всі його види однаково корисні. На відміну від тієї ж картоплі або рису, які є самостійними продуктами, хліб виготовляється із комбінації зерна, води та певного виду мікробів. Дріжджі, мікроби й деякі бактерії руйнують зерно та оголюють поживні речовини, до яких за інших умов люди дістатися не можуть. В екологічному порталі Grist зазначається, що хліб, як кінцевий продукт, є набагато поживнішим, аніж зерно, з якого він готується.

Наприклад, якщо порівняти цінність вівсяної каші, яка, власне, є цілісними зернами, замоченими у воді, зі звичайним хлібом, то останній виявиться поживнішим. Вся річ у тому, що каша, на відміну від хліба, не проходить процес ферментації, коли корисні речовини вивільняються із зерен. Але це лише в тому разі, якщо спекти хліб традиційним способом. Сьогодні, на жаль, більшість видів виготовляють із суміші білого борошна та комерційних дріжджів, що виключає і цілісні зерна, і поживні речовини.

Чи можна харчуватися лише хлібом і чому це не варіант

Що буде, якщо їсти надто багато хліба / Фото: Unsplash

Теоретично, вижити лише на одному хлібі можливо. Але його потрібно готувати з цільного зерна, дріжджів і бактерій, що забезпечує поєднання корисних речовин. Одним із найкращих видів хліба є традиційний продукт на заквасці. Процес ферментації в такому разі повільний, що забезпечує розкриття поживних речовин всередині цілісних зерен.

Однак, звісно, щоб вижити, лише однієї закваски буде недостатньо. В будь-якому разі ви, як і з картоплею, зіткнетеся з дефіцитом певних речовин. Зокрема, ви не зможете отримати достатню кількість вітамінів С, D та B12, а також кальцію.

Крім цього, ще задовго до того, як з'явиться дефіцит, людина може зіткнутися з таким психологічним феноменом як сенсорне специфічне насичення. Вчені виявили, що чим довше людина споживає певний продукт, тим менше задоволення від нього отримує. Деяких продуктів, як-от хліб, це стосується більше. Тому до раціону харчування обов'язково потрібно вносити різноманітність.

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