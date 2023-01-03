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Чи можна вживати алкоголь під час годування дітей грудьми: проста відповідь

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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19
Час на прочитання
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Чи можна вживати алкоголь під час годування дітей грудьми: проста відповідь

Фото: Credits

Під час грудного вигодовування краще відмовитися від алкогольних напоїв.

Про це пише UNICEF Ukraine. 

Пам’ятайте, що не існує безпечного рівня алкоголю.

Алкоголь потрапляє у грудне молоко, а з ним передається дитині під час годування. Вживання таких напоїв може спричинити проблеми зі сном, ростом і розвитком малюка. Також вживання алкоголю може бути причиною лактостазу (застій грудного молока), а надмірне вживання алкоголю також може призвести до зменшення кількості молока.

Відмова від алкоголю – найбезпечніший вибір для вашої дитини.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, чи можна годувати дитину після кесаревого розтину

Додамо, що грудне вигодовування зменшує біль під час вакцинації дітей

Також ми радили, як зберігати грудне молоко в умовах відсутності електрики

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