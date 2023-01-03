Чи можна вживати алкоголь під час годування дітей грудьми: проста відповідь

Під час грудного вигодовування краще відмовитися від алкогольних напоїв.

Про це пише UNICEF Ukraine.

Пам’ятайте, що не існує безпечного рівня алкоголю.

Алкоголь потрапляє у грудне молоко, а з ним передається дитині під час годування. Вживання таких напоїв може спричинити проблеми зі сном, ростом і розвитком малюка. Також вживання алкоголю може бути причиною лактостазу (застій грудного молока), а надмірне вживання алкоголю також може призвести до зменшення кількості молока.

Відмова від алкоголю – найбезпечніший вибір для вашої дитини.

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Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, чи можна годувати дитину після кесаревого розтину.

Додамо, що грудне вигодовування зменшує біль під час вакцинації дітей.

Також ми радили, як зберігати грудне молоко в умовах відсутності електрики.

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