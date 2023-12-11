Чи можна їсти банан вранці натщесерце, а йогурт до їжі: продукти, які ми часто вживаємо неправильно

Мало хто задумується, що вживання певних продуктів у неправильний час може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Хоча сучасні люди приділяють своєму раціону особливу увагу та намагаються харчуватися правильно, важко відслідкувати за всіма особливостями здорової дієти. Тож варто просто запам'ятати, коли потрібно їсти ті чи інші продукти, щоб вони не викликали проблем.

Коли не можна їсти банани

На перший погляд може здатися, що банан — чудовий варіант для початку дня. Однак, насправді, не можна їсти банани вранці натщесерце, адже вони можуть знизити рівень вашої енергії. Спочатку через високий вміст цукру ви дійсно отримаєте відчуття припливу сил, однак вже через кілька годин відчуєте надзвичайну втому та сонливість.

Якщо ви не готові відмовитися від банану на сніданок, обов'язково поєднуйте його з іншими продуктами. Наприклад, арахісовим маслом, яке містить корисні жири.

Також банани заборонені людям, які страждають на синдром подразненого кишківника. Цей продукт може викликати діарею.

Як правильно пити каву: до чи після їжі

Для багатьох здається природнім випити горнятко кави відразу після пробудження, але насправді це марно. Згідно з дослідженнями, вживання кави до їжі знижує нашу сприйнятливість до кофеїну. Відразу після сну організм цілу годину виробляє кортизол, тому краще не порушувати цей біологічний процес. Краще зачекати і насолодитися кавою трішки пізніше. Також не можна пити цей напій ближче до вечора, щоб уникнути безсоння.

Чи можна їсти рис на вечерю

Після робочого дня їсти рис або страви з ним не варто. Справа в тому, що в ньому міститься багато складних вуглеводів, які довго перетравлюються. Хоча така їжа і дає нам багато енергії, проте також відрізняється і високим вмістом калорій. Якщо часто їсти рис на ніч, можна набрати зайву вагу.

Тому найкращий час, щоб включити рис до свого раціону — обід. В цей час метаболізм працює швидко, тому перетравлювати їжу організму буде простіше. А ще вам точно знадобиться енергія для продуктивного дня.

Коли і скільки їсти цукру

Якщо ви дотримуєтесь правил здорового харчування, краще забути про оброблений цукор, але часто перед спокусою втриматися неможливо. Найважливіша помилка — їсти солодощі як перекушування. В результаті підвищується рівень цукру в крові, а потім швидко знижується, тому ви відчуваєте втому, сонливість, апатію. Краще побалувати себе смачним десертом відразу після їжі.

Коли потрібно пити молоко: вранці чи ввечері

Дехто від дитинства звик розпочинати свій день зі склянки молока. Але в дорослому віці така звичка шкідлива. Молоко досить важко засвоюється, тому, якщо пити його вранці та ще й поєднувати з іншими продуктами, це може викликати біль в шлунку і печію. Найкращим часом для склянки теплого молока вважається вечір.

Коли найкраще їсти м'ясо

Коли найкраще їсти м'ясо / Фото: Pexels

М'ясо — відмінне джерело білків, вітамінів групи В, але воно ж стає причиною надмірного навантаження на травну систему. Ось чому краще не їсти соковитий стейк перед сном. Завжди обирайте пісне м'ясо та їжте його за 3 години до того, як іти в ліжко. Така вечеря виходить поживною, не містить зайвих калорій.

А ще можна вживати м'ясо протягом дня. Однак, в сніданок його включати на варто. Така їжа може бути надто складною для організму, який щойно прокинувся.

Коли краще їсти горіхи: вранці чи ввечері

Не найкращим варіантом вважається вечірнє перекушування горіхами. Хоча вони корисні для здоров'я, але лише тоді, коли ви з'їли невелику порцію. Інакше перетравлювання горіхів вимагатиме багато часу і вам буде складно заснути.

Горіхи рекомендують вибирати на сніданок та як перекушування протягом дня. Вони допомагають зміцнити серце, нормалізувати рівень холестерину, сприяють зниженню ваги та покращують стан волосся і шкіри.

Коли краще їсти сири

Здавалося б, що такого шкідливого у бутерброді з сиром перед сном? Але від такого краще відмовитися. Сир має високу калорійність, а тому важко засвоюється. Він може порушити сон та спричинити дискомфорт, якщо з'їсти його на ніч. Кращий час для сирів — сніданок. Так організм отримує додаткову порцію кальцію для зростання кісток та зміцнення м'язів.

Коли потрібно їсти цитрусові

В рекламах нам часто показують, як людина розпочинає свій ранок зі склянки соку з цитрусових. Проте в них багато кислот, тому вживання їх натщесерце, відразу після чи під час їжі може спровокувати проблеми із травленням. Такий сік краще пити через деякий час після основного приймання їжі, щоб не зіткнутися з печією, важкістю в шлунку та уповільненням засвоєння поживних речовин.

Чи можна їсти бобові на вечерю

В цих продуктах багато клітковини, тому на ніч їх їсти не рекомендовано. Інакше можна зіткнутися із здуттям, що спричинить зниження якості сну. Бобові ідеально підходять для обіду чи ранньої вечері.

Коли краще їсти яблука: вранці чи ввечері

В цих фруктах багато клітковини та натуральних кислот, які покращують травлення і роботу товстої кишки. Але яблука не можна їсти ввечері, тому що їхня кислота накопичується в шлунку та спричиняє газоутворення, проблеми зі стільцем тощо. Вночі травлення сповільнюється, тому перетравлювання будь-якої їжі займає більше часу. Яблука найкраще їсти вранці, щоб стимулювати випорожнення кишківника після сну. Особливо корисні вони, якщо ви пізно повечеряли або їли нездорову їжу.

Чи можна їсти йогурт на ніч

Йогурт краще не вживати натщесерце чи перед їжею, адже в ньому міститься молочна кислота, яка зменшує кислотність шлунка, чим уповільнює процеси травлення. Йогурт спеціалісти рекомендують їсти за 1-2 години до основного приймання їжі, тоді ви отримаєте всі переваги молочної кислоти. Ще чудовим варіантом стане склянка йогурту перед сном. Він дасть організму білок, який необхідний для розвитку м'язік.

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