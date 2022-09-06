Чи можна їсти білий рис, якщо у вас високий рівень цукру в крові

Незважаючи на те, що білий рис є крохмалистим обробленим зерном, він має і дивовижну поживну цінність.

Рис може бути частиною здорової, збалансованої дієти.

Однак білий рис насправді містить багато крохмалю. Як і в більшості білих зерен, під час оброблення білого рису зовнішня оболонка, яка містить клітковину, видаляється, на додаток до внутрішнього зародка, що відомий поживними речовинами. Вітаміни та мінерали із зародків пізніше додаються назад після оброблення.

Багато хто вважає, що коричневий рис кращий за білий. Хоча вміст висівок і зародків у коричневому рисі багатший на органічну клітковину, вітаміни та поживні речовини, порівнюючи коричневий і білий рис, вони містять майже однакову загальну кількість вуглеводів. Крім того, різниця в клітковині становить приблизно три грами на чашку.

Збалансована їжа повинна містити джерело білка, здорового жиру, вуглеводів. Тому збалансований раціон може покращити реакцію на рівень цукру в крові.

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