Чи можна їсти борщ за цукрового діабету: що замінити в улюбленій страві, щоб не підвищувався цукор

Борщ — традиційна українська страва, яку часто можна зустріти на столі. Вона багата на корисні мінерали. Але виникає запитання, чи можна їсти борщ за підвищеного цукру?

За словами ендокринологині Діани Крилової, борщ за цукрового діабету можна їсти, але є певні обмеження. Дуже важливо контролювати кількість овочів, які мають високий вміст вуглеводів, а саме картоплі, буряка та моркви. Все через те, що вони можуть підвищувати рівень цукру в крові.

Також під час приготування борщу часто для підсилення смаку додають цукор. Цього, звичайно також не слід робити діабетикам. Якщо ви готуєте бульйон на м'ясі, краще обирати нежирне, наприклад, курку чи індичку. Так ви зможете значно зменшити кількість насичених жирів та вуглеводів.

Звичайно, каже ендокринологиня, пацієнтам з цукровим діабетом слід їсти борщ в помірних кількостях, щоб не переїдати і легше контролювати рівень глюкози в крові. Додаючи сметану в цю першу страву, обирайте з меншим відсотком жиру, але не повністю обезжирену. Ще один важливий момент — часто до борщу подають хліб чи хлібці. Їх також краще не вживати, адже це додаткові вуглеводи.

Як приготувати борщ за цукрового діабету

Так як з точки зору пацієнта з цукровим діабетом безпечними є такі компоненти борщу, як цибуля, м'ясо, спеції, капуста, перець, томати, зелень і часник, а картопля, морква і буряк здатні піднімати цукор, потрібно збільшити кількість перших в страві, додати менше моркви та буряка, а також повністю відмовитися від картоплі.

Картоплю можна сміливо замінити кабачком. Однак, пам'ятайте, що цей продукт швидко розварюється, а тому його слід додавати наприкінці приготування.

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