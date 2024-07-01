Чи можна їсти борщ за панкреатиту: які протипоказання існують, чим замінити основні продукти

Більшість популярних страв, які ми звикли щодня вживати, за панкреатиту можуть викликати розлади шлунку та приступи панкреатиту.

Людям з панкреатитом слід дотримуватися особливої дієти. Вона виключає солоні, гострі, жирні, копчені та смажені продукти. Але чи означає це, що хворим доводиться також забути про таку смачну українську страву, як борщ? Давайте розбиратися.

Насправді, якщо ви дуже любите борщ, то відмовлятися від цієї страви вам точно не доведеться. Проте трішки підкорегувати рецепт все ж потрібно.

Отже, коли точно можна їсти борщ за панкреатиту:

борщ можна їсти регулярно за хронічного панкреатиту зі стійкою ремісією;

якщо ви точно знаєте, що без проблем переносите інші страви з капустою;

якщо ви не будете додавати до борщу гострих спецій та надто наваристого бульйону.

Отже, чим же замінити наваристий бульйон, який лікарі забороняють вживати за панкреатиту? Тут є два варіанти.

Насамперед, це може бути овочевий бульйон. Він готується з картоплею і морквою, а вже пізніше до страви додається буряк і попередньо відварене м'ясо. Краще брати індичку, курку, яловичину.

Також ви можете приготувати так званий "третій" бульйон. Коли м'ясо починає кипіти (тут можна використовувати тільки нежирне), злийте всю воду, додайте чисту. Так робіть кілька разів. Після третього можна вже починати варити борщ.

З капустою та засмаженням за панкреатиту також потрібно бути вкрай обережними. В свіжому та квашеному вигляді капусту зазвичай вживати не можна, краще віддати перевагу пекінській, вона легша на шлунок. А замість засмаження спробуйте трішки притушити овочі. Це в рази зменшить навантаження на ШКТ.

Слід сказати і кілька слів про подавання борщу. Зазвичай, цю першу страву їдять зі сметаною. Вибирайте її з низьким відсотком жирності. А ще зачекайте, коли борщ стане теплим, не їжте гарячим.

Важливо звернути увагу: за гострої стадії панкреатиту вживати борщ категорично заборонено. М'ясо-овочевий бульйон подразнює слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, а капуста сприяє виникненню метеоризму і досить сильної болі. Неприємні відчуття через підвищену кислотність викликають і томати.

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