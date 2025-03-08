Чи можна їсти цибулю щодня: вчені довели користь цього популярного овоча

Цибуля має численні корисні властивості: вона володіє антиоксидантними властивостями, знижує ризик розвитку ракових захворювань, зміцнює імунну систему та сприяє процесу схуднення.

В останньому дослідженні вказується, що цибуля містить фітонутрієнти — речовини, які рослини створюють для захисту від патогенів, таких як бактерії, віруси та гриби. Ось кілька основних її переваг для здоров'я людини.

Ось яка харчова цінність: 0,1 мг вітаміну C (5% від рекомендованої добової норми), 16 мг кальцію (2% від добової норми) та 15,2 мг фолієвої кислоти (4% від добової норми).

Цибуля ефективно бореться з такими шкідливими бактеріями, як Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus (S. aureus) і Bacillus cereus. Дослідження показують, що кверцетин — один з флавоноїдів, що містяться в цибулі, може значно сповільнювати розмноження численних видів бактерій.

Декілька досліджень свідчать, що вживання цибулі може знижувати ймовірність розвитку деяких видів раку, зокрема раку органів шлунково-кишкового тракту. Крім того, кверцетин, згідно з науковими даними, здатний гальмувати ріст бактерії Helicobacter pylori (H. pylori), яка асоціюється з виникненням раку шлунка.

Цибуля багата флавоноїдами, глутатіоном, селеновими сполуками та вітамінами E і C, які володіють потужними антиоксидантними властивостями, підтримуючи організм у боротьбі з шкідливими вільними радикалами.

Комбінація екстракту цибулі з антидіабетичними засобами може знижувати рівень цукру в крові на 35-50%, в залежності від дозування.

Дослідження показали, що один з основних активних компонентів цибулі — пептид GPCS — здатний перешкоджати руйнуванню кісток, зменшувати втрату кісткової маси та знижувати ймовірність переломів.

Цибуля є відмінним джерелом пребіотиків, які підтримують здоров'я кишкової мікрофлори. Вона містить інулін — речовину, що сприяє зростанню корисних бактерій у кишечнику.

Ожиріння зазвичай супроводжується запальними процесами в організмі. Флавоноїд кверцетин, що міститься в цибулі, сприяє зниженню ваги, кількості жирових відкладень та рівня тригліцеридів у крові.

Цибуля корисна як у сирому, так і в приготованому вигляді, хоча термічна обробка знижує рівень тіосульфінатів — сполук з антибактеріальними, протигрибковими та антибіотичними властивостями. Дослідження свідчать, що подрібнена цибуля перед приготуванням зберігає більше корисних властивостей. Найбільші втрати поживних речовин спостерігаються при варінні та смаженні, в той час як запікання може навіть підвищити рівень флавоноїдів.

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