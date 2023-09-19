Чи можна їсти гранат з кісточками: відповідь експертів

Користь гранату

Важко перерахувати всі корисні властивості гранату, який містить велику кількість різноманітних антиоксидантів, вітамінів, амінокислот та мінералів. Всі, напевно знають, що гранат, гранатовий сік підвищує рівень гемоглобіну в крові та зміцнює імунітет.

Гранат багатий на вітаміни C, K і B5, на мідій та калій, містить потужний антиоксидант пунікалагин. Завдяки своїм корисним властивостям лікарі рекомендують вживати грант для профілактики та лікування різних захворювань.

Попри те, що це дуже солодкий плід, калорійність граната не велика - у 100 г ягоди міститься 83 ккал.

Чи можна їсти гранат з кісточками

Цінується гранат завдяки своєї м'якоті та мало хто знає, о кісточки граната, які складають майже половину його ваги, є також їстівними та корисними.

Існує думка, що в одній ягоді, а гранат з точки зору ботаніки є ягодою, рівно 613 зерна - за кількістю заповідей в торі. Вчені стверджують, що, залежно від сорту, в плодах може бути від 500 до 1400 зерен. Бувають сорти гранатів з м'якими або дрібними кісточками.

Кісточки гранатів містять складні вуглеводи, або полісахариди : крохмаль і клітковину. Ці речовини потрібні шлунково-кишковому тракту людини для роботи його перистальтики та виведення токсинів. Цілі кісточки гранату, проходячи через відділи шлунково-кишкового тракту працюють як щітка - "вимітаючи" усе зайве.

Більшість людей можуть вживати гранат разом з кісточками, це буде навіть корисно, вважає нутриціологиня Валерія Варніцька . Проте у людей з хронічними закрепами споживання кісточок може негативно вплинути на роботу кишківника.

Також лікарі вважають, що краще не їсти гранат з кісточками людям з виразкою або ерозією шлунка чи кишківника.

Гранат як з кісточками, так і без краще не вживати дітям до двох років, а також людям при алергії та індивідуальній непереносності.

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