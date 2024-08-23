Чи можна їсти кавун людям з цукровим діабетом: вуглеводи, глікемічний індекс, особливості вживання

Кавун при діабеті: кому та як можна їсти

Чи можна їсти кавун при цукровому діабеті

Американська діабетична асоціація (АДА) замість продуктів, які містять цукор, рекомендує їсти свіжі, заморожені або консервовані фрукти без додавання цукру.

А як з кавуном? Безперечно, кавун рятує у спеку, вгамовує спрагу і навіть голод, оздоровляє організм, тому, що містить купу корисних речовин для нашого організму. Кавун корисний завдяки вмісту рослинної клітковини, аскорбінової кислоти, пектину, вітамінів А, групи В, заліза та магнію. Вживання кавуна допомагає вивести зайву рідину з організму, очиститися від токсинів, активізувати обмінні процеси. Це, що стосується м'якоті, є ще насіння, яке багате на магній, білок і легкозасвоюваний жир.

Водночас у кавуні є глюкоза, фруктоза, він має високий глікемічний індекс. Тому резонно виникає питання, чи можна їсти кавун при цукровому діабеті?

Глікемічний індекс кавуна, скільки в кавуні цукру

Як стверджують фахівці, кавун має високий глікемічний індекс (ГІ) — 72. Показник глікемічного індексу визначає, наскільки швидко будь-яка їжа, що містить вуглеводи, може підвищити рівень цукру в крові. При цукровому діабеті рекомендовано вживати продукти з низьким та середнім глікемічним індексом. Для довідки, класифікація продуктів згідно з АДА така - низьким глікемічним індексом вважається ГІ: 55 або менше, середнім - 56-69, а високим 70 або більше

Кавун містить природний цукор, який впливає на рівень цукру в крові, все залежить від кількості кавуна, якого з'їсте. Одна скибка, або 286 г кавуна містить 17,7 г натурального цукру і 21,6 г вуглеводів, а одна чашка нарізаного кубиками кавуна, близько 152 г містить 9,42 г натурального цукру і 11,5 г вуглеводів.

Як їсти кавун при діабеті першого та другого типу

Отже, кавун при цукровому діабеті їсти можна, але обмежено, в адекватній кількості.

На думку спеціалістів люди з цукровим діабетом 1 типу можуть їсти не більше 1-2 шматки кавуна за раз, якщо вони не дотримуються низьковуглеводного харчування. Головне — пам'ятати, що вживання кавуна вимагає обов'язкового підколювання інсуліну.

При діабеті 2-го типу також можна з'їсти кавун, але тільки за умови, якщо у вас компенсований цукровий діабет, хороші показники на глюкометрі натщесерце і після їди, і нормальний результат ГГ (глікований гемоглобін). Однак, якщо через 1,5-2 години після вживання кавуна цукор буде вищим за 7,8 ммоль/л, знадобиться перегляд порції, наступного разу її потрібно буде зменшити.

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