Чи можна їсти лише один раз на день: як така дієта впливає на організм

Таку дієту практикує багато світових зірок та блогерів. Називається вона OMAD і відрізняється тим, що можна їсти лише раз на день. Розбираємося, чи має наукове підґрунтя таке харчування.

Відомий американський співак і автор пісень Брюс Спрінгстін розповів лондонській газеті The Times, як йому вдається у 73 роки залишатися активним, сповненим енергії та молодим. За його словами, вранці він з'їдає невелику кількість фруктів, а потім вечеряє.

Таке одноразове харчування називають OMAD (акронім від фрази "one meal a day" — одне приймання їжі в день). Воно є екстремальною формою інтервального голодування. Зазвичай інтервальне голодування передбачає, що їжа приймається в певні проміжки часу, наприклад, від 12:00 до 20:00, а потім людина голодує і може тільки пити воду. Дієта OMAD пішла далі і стиснула це вікно приймання їжі до однієї години на добу.

Тобто, всі калорії ви отримуєте за один раз. Що відомо про OMAD і чи можна назвати таке приймання їжі корисним?

Чи корисно їсти один раз на день

За словами спеціалістки з питань ожиріння, лікарки Керолайн Аповян така дієта є не найкращою ідеєю. Хоча вона вважає себе прихильницею інтервального голодування і навіть рекомендує його багатьом своїм пацієнтам, адже воно є набагато простішим способом контролювати те, що ви їсте (у порівнянні з необхідністю підраховувати калорії чи відмовлятися від певних продуктів).

Вона вважає, що дієта OMAD для більшості людей могла б стати справжньою катастрофою. Якщо людина буде змушена звузити період приймання їжі до однієї години на добу, то вона буде голодною протягом більшої частини часу. Крім того, це може призвести до переїдання і зривів. Одноразове харчування не підходить спортсменам, надто активним людям, оскільки за одне приймання їжі складно отримати всі необхідні калорії.

Ще один фахівець, Марк Маттсон, який є ад'юнкт-професором неврології в Медичній школі Університету Джона Гопкінса, вважає, що люди, які "сидять" на дієті OMAD, швидше за все, їдять не одну годину на добу, а розтягують це все до 3-4 годин. Лікарка Аповян рекомендує вживати їжу між сходом і заходом сонця, що, технічно, є основою інтервального голодування. При цьому, на сніданок найкраще з'їсти щось з високим вмістом білка, а до обіду і вечері включити такі продукти, як овочі, фрукти, цільнозернові.

А ось Марк Маттсон сам дотримується так званого "інтервального посту". Він вживає їжу виключно між 12:00 до 18:00 щодня. За його словами, триразове харчування з перекушуванням суперечить тому, як люди еволюціонували. Адже їжа не була доступна 24/7. Всі клітини нашого організму чудово пристосовані до того, щоб функціонувати в умовах дефіциту продуктів.

Що кажуть дослідження про OMAD

Все ще було проведено досить мало досліджень інтервального голодування. Наприклад, деякі експерименти, які були проведені з ціллю вивчити харчування OMAD, демонструють, що така дієта дійсно допомагає схуднути. В одному з досліджень вчені виявили, що фізично активні і здорові дорослі люди, харчуючись раз на день (ввечері) протягом 11 днів, втратили трохи більше ваги і спалили більше жиру, ніж тоді, коли вони споживали таку ж кількість калорій, але тричі на день.

Ще одні дослідження показали, якщо люди обмежують приймання їжі до одного разу на добу в певні години щодня, то загалом вони будуть споживати менше калорій. Саме через цей дефіцит і втрачається зайва вага.

Доктор Марк Маттсон також провів власне дослідження, яке показало, що одноразовий тип харчування на день допомагає запустити клітинні процеси, які зменшують запалення, покращують процес регуляції цукру і підвищують стресостійкість цих клітин. Проте, слід пам'ятати, що до харчування немає універсального підходу. Те, що підходить одній людині, може зовсім не підходити іншій.

Читайте також: