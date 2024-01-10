Що буде, якщо мандарини їсти з кісточками

Як відомо, мандарини бувають з кісточками та без. Багато хто не любить мандарини з кісточками та намагається купувати фрукти без них.

Чи можна їсти мандарини з кісточками

Кожному хоч раз доводилося їсти мандарини, апельсини з дрібними кісточками. І нічого страшного не ставалося. Більше того, існує думка, що кісточки мандаринів в невеликій кількості навіть корисні.

У кісточках містяться вітаміни B17 і С, а також магній, кальцій, ефірні олії.

Калій та натрій, які є в мандаринах сприяють нормалізації кров'яного тиску. Крім того, в них містяться також вітаміни групи C та В, глікозиди, які нормалізують роботу серця та запобігають розвитку таких хвороб, як: ішемія, інфаркт, інсульт, атеросклероз.

Поліфенолів в кісточках мандарин можуть уповільнювати, зупиняти симптоми раку.

Калій та фолієва кислота, які є у мандаринах сприятливо впливають на нервову систему. При депресії, апатії та просто поганому настрої радять їсти мандарини з кісточками.

Мандарин та його кісточки корисні для організму, тому що є джерелом антиоксидантів. А ті, своєю чергою, знешкоджують та поглинають вільні радикали, які утворюються як побічні продукти метаболізму.

Але є один аспект — кісточки можуть принести користь організму в одному тільки випадку, якщо їсти їх в міру. Для користі організму достатньо з'їдати декілька мандаринових кісточок на день.

Зловживання мандариновими кісточками може призвести до отруєння.

Кому не можна їсти мандаринові кісточки

Мандаринові кісточки краще не їсти людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту — гастритом, гастродуоденітом, виразковою хворобою. Через те, що щільна структура кісточки дратує слизову оболонку, вони можуть спровокувати загострення таких захворювань.

Крім того, в кісточках також міститься органічна кислота. І вона може бути токсичною за умови, якщо людина з'їдає кісточки у великій кількості.

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