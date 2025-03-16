Чи можна їсти морозиво, коли болить горло

Багато людей думають, що морозиво категорично не можна їсти при болі горлі. Однак, це не так.

Якщо болить горло, лікарі зазвичай рекомендують пити багато теплої рідини, полоскати соляним розчином та уникати гострої та кислої їжі.

Неочікувано, але ви можете додати ще одну опцію для послаблення болю – їсти холодну їжу.

Тут головна проблема в тому, що продукти холодні. Якщо у вас застуда, чи може морозиво ще більше охолодити організм? Малоймовірно. Коли їжа, навіть дуже холодна, потрапляє у шлунок, вона запускає процес травлення, який генерує тепло і зігріє ваш організм у будь-якому разі.

Отже, якщо ви хворі, але вам кортить скуштувати морозива - не відмовляйте собі в задоволенні. Лікувальних властивостей у цих продуктів немає, але й гірше вам також не стане.

Яке морозиво обирати

Потрібно вибирати фруктове морозиво, зроблене зі справжніх фруктів. Таке морозиво буде мати додаткові переваги, наприклад, вітамін С для імунної системи або білок для енергії.

Найкраще також обирати вершкові, м’якіші сорти, які менш імовірно дратують горло. Ваніль та інші м’які смаки є кращими, оскільки сильні та кислі смаки, такі як цитрусові чи шоколад, можуть посилити подразнення.

Морозиво або холодний напій не призведе до застуди. Її причина - бактерії та віруси.

При білю і горлі експерти рядять уникати продуктів, які можуть подразнювати слизову оболонку: сухих продуктів на кшталт чипсів, сухариків, будь-яких приправ, копчених продуктів, кави, сирих овочів.

Сучасні ЛОР-лікарі радять "не заливатися" теплими напоями. Чаї з медом або малиною можуть тільки погіршити ситуацію. А часті полоскання призводять до того, що бактерії розносяться по всій ротовій порожнині, збільшуючи набряк і запалення. Особливо, коли мова йде про бактеріальну ангіну.

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