Чи можна їсти плавлений сир щодня: дієтологи розповіли, коли цей продукт протипоказаний

Плавлений сир — популярний продукт. Однак, слід розуміти, що його можна їсти не всім.

Плавлений сир виготовляють з твердого сиру, додаючи фосфати, які змінюють його структуру. Якщо продукт якісний, його користь не поступається звичайному сиру. Невелика кількість фосфатів не шкодить організму, але надмірне споживання — понад 500 грамів на день — може призвести до вимивання кальцію.

Експерти попереджають про підроблення: деякі виробники продають не справжній сир, а сирний продукт, додаючи дешеві замінники. Натуральний плавлений сир не може коштувати занадто дешево, адже молоко — дорога сировина. Щоб знизити собівартість, іноді використовують сою, пальмову олію та трансгенні жири, які роблять продукт твердим, але менш корисним для здоров’я.

Вибираючи сир, варто звертати увагу на термін придатності: що довший, то більше консервантів у складі. Краще обирати сир природного кольору, оскільки надто яскравий відтінок свідчить про наявність барвників. Також варто бути обережними з сиром, що містить шматочки шинки, грибів чи овочів — такі добавки скорочують термін зберігання, тому виробники використовують додаткові консерванти.

Плавлений сир має високий вміст жиру — до 60%, що робить його калорійним продуктом. Людям із зайвою вагою, атеросклерозом чи порушеним обміном речовин варто вживати його у мінімальних кількостях. Для них допустима лише невелика порція протягом дня і без додаткового вершкового масла.

Окремо варто згадати про вміст солі: гострі та пряні сорти мають її підвищену кількість, що небезпечно за умови гіпертонії. Тим, хто має проблеми з кальцієм, краще надати перевагу твердому сиру, оскільки фосфати у плавленому можуть погіршити ситуацію. Також потрібно обмежити його вживання за умови захворювань нирок або порушень обміну сечової кислоти.

Щодо поєднання з іншими продуктами, плавлений сир не має особливих обмежень. Єдине — його не варто поєднувати з масною їжею, щоб не перевантажувати організм. Навіть алкоголь із плавленим сиром не створює небезпечних реакцій, а навпаки — трохи уповільнює його всмоктування.

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