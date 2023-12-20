Чи можна їсти йогурт, термін придатності якого вже закінчився, і коли його точно потрібно викинути

Більшість з нас відразу викидає продукти, коли в них закінчується термін придатності.

Термін придатності: що це таке

Термін придатності — це гарантія від виробника, що до вказаного часу продукт буде залишатися свіжим, а після його вживання не виникне проблем зі шлунком. У виданні Gazeta пишуть, що саме протермінований йогурт викликає найбільше суперечок і дискусій. Чи потрібно викидати продукт відразу після закінчення терміну придатності? Виявляється, все не так однозначно.

Співробітник Варшавського університету наук про життя Анджей Яницький стверджує, якщо з'їсти, наприклад, продукти, які мають довгий термін придатності (макарони, крупи) після його закінчення, це не спричинить жодних негативних наслідків.

Чи можна їсти йогурт після закінчення терміну придатності

Як часто ми купуємо цілу упаковку, ставимо в холодильник і забуваємо про неї. Чи годиться він до вживання?

Передусім, перевірте консистенцію та запах йогурту. Якщо ви не виявили цвілі, неприємного запаху, а його консистенція не надто густа, але і не надто рідка, фахівці впевнені, що його можна їсти.

Що буде, якщо з'їсти протермінований йогурт / Фото: Pexels

Як пояснює доктор Бенджамін Чепмен, професор Державного університету Північної Кароліни, технічно, йогурт, термін придатності якого минув, не шкідливий. Вживати такий продукт після закінчення цього терміну можна зі 100% впевненістю. Але лише в перші 1-2 дні. Після цього йогурт стане більш кислим і почне бродити.

Тим не менше, варто підкреслити, що не всі йогурти однакові. Наприклад, якщо в продукт додано фрукти, на них можуть вирости дріжджі і пліснява. А це вже зовсім інша історія.

Що буде, якщо з'їсти протермінований йогурт

Фахівці стверджують, якщо ви відкрили протермінований йогурт, з'їли його і зрозуміли, що його смак був надто кислим чи несмачним, то найсерйозніше, що може виникнути — це розлад шлунку.

Дійсно зіпсований йогурт буде мати настільки неприємний смак та аромат, що вам самим не захочеться його їсти. Але якщо ви все-таки це зробите, то можете отримати харчове отруєння з такими симптомами як діарея, блювання, шлункові спазми.

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