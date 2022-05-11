Чи можна згенерувати в "Дії" COVID-сертифікат після завершення його терміну придатності

Чи можна згенерувати в "Дії" COVID-сертифікат після завершення його терміну придатності

МОЗ відповідає на найпоширеніші запитання, з якими звертаються українці до контакт-центру.

Пояснюємо, чи можна згенерувати в "Дії" COVID-сертифікат після завершення його терміну придатності.

Якщо у вас у "Дії" зник COVID-сертифікат через завершення його терміну придатності, ви можете повторно надіслати запит на створення документа – і він знову з’явиться у застосунку.

Це нові правила відображення цифрового документа в "Дії".

Тепер міжнародний COVID-сертифікат буде зберігатися у вашому пристрої упродовж 1,5 року. Відтак сертифікат можна використовувати як документ, що підтверджує вакцинальний статус від COVID-19.

Однак використовувати документ після завершення його терміну придатності в цілях уникнення карантинних обмежень не вийде. Для цього потрібно робити наступне за чергою щеплення та згенерувати новий активний сертифікат.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.