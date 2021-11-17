Чи можуть полівітаміни зупинити деменцію - нове дослідження

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад 55 млн людей у всьому світі страждають від деменції.

Деменція - це синдром, що зазвичай має прогресуючий характер – який призводить до погіршення когнітивних функцій понад те, що можна очікувати від звичайні наслідки біологічного старіння.

Найпоширеніші симптоми деменції включають втрату пам’яті, зміни в процксі навчання або мислення та розгубленість.

Згідно з новим дослідженням, щоденний прийом полівітамінів може допомогти уповільнити затримку когнітивних функцій.

Клінічне випробування

Результати дослідження ще не були оприлюднені, повідомляє NBC News. Залишається багато запитань щодо того, наскільки велику роль можуть відігравати полівітаміни, але Лора Бейкер, професор геронтології та геріатричної медицини в Школі медицини Уейк Форест, яка очолювала дослідження, сказала, що якщо подальші дослідження підтвердять результати, вітаміни зможуть заповнити пробіл у профілактиці.

«Я завжди шукаю щось недороге та доступне для всіх, особливо для людей, які не мають доступу до дорогого лікування», – сказала Бейкер.

Учасники клінічного випробування

У дослідженні полівітамінів брали участь 21 442 чоловіків та жінок.

Згідно з інформацією на сайті Cosmo Trial, «вчені досліджували, чи зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту, раку та інших важливих наслідків для здоров’я щоденне вживання добавок екстракту какао, що містять 500 мг/день флаван-3-олів какао, або звичайних полівітамінів.

Хоча результати попередніх експериментів були багатообіцяючими, користь для здоров’я від прийому цих добавок ще не доведена. Єдиний спосіб визначити ефективність полівітамінів, – це провести широкомасштабне дослідження.

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Тож, учасників оцінювали на початку дослідження, перш ніж їм прописали щоденне плацебо, полівітамін, добавку екстракту какао або одночасно добавку екстракту какао та полівітаміни.

Раз на рік протягом трьох років учасники проходили серію тестів, які оцінювали їх загальну когнітивну функцію та пам’ять.

Ті, хто щодня приймав полівітаміни, показали статистично значуще покращення пам’яті та виконавчої функції, пов’язане з нормальним і патологічним старінням, включаючи хворобу Альцгеймера.

А в групі з плацебо в перші два роки дослідження переваг не було.

Щодо какао, вчені поки не можуть вказати на його ефективність.

Відомо, щокКакао — це старовинний ферментований продукт, виготовлений із бобів дерева какао (Theobroma cacao). Продукти какао містять катехіни та епікатехіни, легкорозчинні у воді флавоноїди, які класифікуються як флаваноли, підклас флавоноїдів з перевагами для здоров’я судин. Експериментальні та клінічні дослідження, що перевіряють споживання какао-продуктів і флаванолів какао, відзначають потенційну користь для активації тромбоцитів, ендотелій-залежної вазодилатації, запалення, кров'яного тиску та резистентності до інсуліну, що може призвести до важливих переваг для серцево-судинної системи.

Щодо полівітамінів, метою яких є зменшення дефіциту корисних речовин в організмі, вчені відзначають помірне, але значне зниження випадків онкологічних захворювань (на 8%) і відсутність впливу на серцево-судинні захворювання.

Крім того, були докази того, що щоденне вживання полівітамінів може мати більшу користь для чоловіків з попереднім діагнозом раку. Поки що немає відповідних рандомізованих досліджень, проведених серед жінок, і характер даних про чоловіків вказує на те, що ці результати слід повторити, щоб визначити, чи знижують полівітаміни ризик раку, особливо серед жінок та тих, хто має ризик онкологічних захворювань.

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Лікарі закликають бути обережними.

За словами доктора Доменіко Пратіко, директора Центру хвороби Альцгеймера в Університеті Темпл у Філадельфії, певні дефіцити вітамінів, включаючи вітаміни B6, B12 та E, були пов’язані з втратою пам’яті. Але полівітаміни не є золотим квитком до збереження пам’яті. Дослідники рекомендують полівітаміни лише в тому випадку, якщо у пацієнтів є дефіцит певних вітамінів у крові.

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