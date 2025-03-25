Чи небезпечна їжа з мікрохвильової печі: наскільки шкідливо їсти такі страви

Їжа, приготована в мікрохвильовій печі, стала важливою складовою сучасного способу життя завдяки простоті та швидкості приготування. Однак наукові дослідження показують, що постійне споживання таких страв може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Велика кількість натрію, небезпечні хімічні речовини в пакованні та нерівномірне прогрівання їжі можуть спричинити низку ризиків. За інформацією з eatthis.com, часте споживання їжі, приготованої в мікрохвильовці, може мати небажані наслідки для організму.

Збільшений ризик розвитку ракових захворювань

Складники, вказані на етикетках заморожених страв, не завжди дають повну картину їх впливу на організм.

"Мікрохвильова піч функціонує за рахунок електромагнітного випромінювання, яке прогріває їжу та упаковку. Це може призводити до вивільнення шкідливих хімічних сполук з контейнерів, які потрапляють у їжу", – зазначає доктор медичних наук Спенсер Кролл.

Одним із таких небезпечних елементів є бісфенол А (BPA), який, згідно з дослідженням 2015 року, опублікованим у журналі Medicine (Baltimore), сприяє розвитку ракових клітин молочної залози та простати.

Підвищення артеріального тиску

Низька калорійність деяких заморожених страв не гарантує їх корисність. Високий рівень натрію, який застосовують як консервант, може мати шкідливий вплив на здоров'я.

"Багато готових страв містять велику кількість солі, що може призвести до підвищення артеріального тиску та збільшити ймовірність серцевих хвороб", — попереджає Кролл.

Затримка солі і набряки

Підвищений рівень натрію в їжі може не тільки негативно впливати на серцево-судинну систему, але й викликати затримку води в організмі.

"Продукти, приготовані в мікрохвильовій печі, часто містять велику кількість солі, що сприяє накопиченню зайвої рідини", — пояснює дієтолог Шена Харамілло.

Дослідження 2017 року, опубліковане в The Journal of Clinical Investigation, показало, що споживання додаткових 6 грамів солі призводить до затримки води в організмі, що може навіть зменшити відчуття спраги.

Небезпека харчового отруєння

Мікрохвильова піч ефективно розігріває їжу, але її нерівномірне нагрівання може створити ризик розвитку бактеріальних інфекцій.

"Для того, щоб повністю знищити шкідливі мікроорганізми, їжа повинна прогріватися до високих температур. Однак через нерівномірний розподіл тепла деякі частини страви можуть залишатися недостатньо гарячими, що дає можливість бактеріям вижити", — пояснює медичний експерт Леанн Постон.

Ризик набору зайвої ваги

Якщо ви сподіваєтесь схуднути, вживаючи їжу з мікрохвильовки, цей підхід може потребувати перегляду. Дослідження, опубліковане в The British Journal of Nutrition, показало, що регулярне споживання готових страв може призвести до збільшення жирових відкладень на животі.

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