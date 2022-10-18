Чи небезпечно їсти сиру вівсянку: 4 правила зберігання та вживання продукту

Ми часто додаємо овес до смузі, поживних коктейлів та десертів, замочуємо вівсянку на ніч.
Деякі продукти є потенційно небезпечними, якщо їх вживати сирими чи замочувати водою і зберігати в неналежних умовах. А як щодо вівсянки?
Нижче ви знайдете кілька прикладів того, коли вживання сирого вівса може бути потенційно небезпечним, а коли його їсти можна.
Читайте далі, щоб отримати більше інформації про здорове харчування.
Відповідно до правил Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA), овес виробляється з 100% очищеної, чистої вівсяної крупи, яка пропарена, нарізана, обкатана та лущена.
Пропарювання вівса допомагає мінімізувати ризик появи патогенних мікроорганізмів і робить його безпечним для вживання в сирому вигляді. Ось чому запакована вівсянка безпечна для споживання.
Овес можна споживати без попереднього приготування, наприклад, як інгредієнт рецепту печива без випікання, зернових батончиків та ін. Однак у деяких людей шлунково-кишковий тракт більш чутливий, тому, якщо ви вперше пробуєте сирий овес, вводьте його у свій раціон повільно та запивайте водою чи соком, коли це робите.
Пам’ятайте про безпеку харчових продуктів. Якщо ви замочуєте овес водою на ніч, ставте його в холодильник. Вологі вуглеводи створюють середовище для росту бактерій, і найкращий спосіб звести до мінімуму будь-який ріст бактерій і зберегти овес на ніч у безпеці - це зберігати його в холоді, а не залишати до ранку на столі.
Щоб зберегти сирий овес якомога свіжішим, важливо дотримуватися рекомендацій від фахівців Мічиганського державного університету.
- Зберігайте невідкриті сухі вівсяні пластівці в прохолодному сухому місці.
- Зберігайте овес в оригінальній упаковці зі щільно закритою кришкою, або у скляному контейнері. Розкритий овес слід використати протягом 1 року.
- Зберігання сухого сирого вівса в морозильній камері можливо до 1 року.
- Якщо овес набуває дивногосмаку або неприємно пахне, негайно викиньте його.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як уникнути вигорання та запобігти депресії.
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