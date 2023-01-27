Чи потрібно догодовувати дітей на грудному вигодовуванні: прості відповіді

Якщо вам здається, що молока стало менше – ні в якому разі не починайте давати дитині суміші, якщо ви не робили цього раніше. Просто частіше прикладайте немовля до грудей. Це допоможе відновити звичний потік молока.

Про це пише UNICEF Ukraine.

З 6 місяців рекомендовано почати вводити прикорм, втім грудне молоко все ще має залишатися основною їжею малюка.

Навіть після повного введення прикорму доцільно годувати дитину грудним молоком після їди. Якщо ви думаєте, що ваш малюк голодний між прийманнями їжі, прикладайте його до грудей. Годуйте дитину на вимогу – так часто, як вона хоче, і так довго, як вона хоче. Частота годувань залежатиме від потреб вашої дитини. Реагуйте на сигнали голоду у немовлят. Також пам’ятайте – грудне вигодовування – це не лише їжа, а й психоемоційний зв’язок, близькість з мамою та заспокоєння.

У міру того як дитина росте, склад вашого молока змінюватиметься відповідно до її харчових потреб. Немовлятам до 6 місяців не потрібно давати воду. Навіть у спекотному сухому кліматі грудне молоко повністю задовольняє потребу дитини в рідині.

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Чому грудне вигодовування корисне

Зауважимо, що жінка, яка годує грудьми, втрачає близько 500 додаткових калорій на день, виробляючи грудне молоко.

Нагадаємо, що саме тому варто продовжувати збалансоване різноманітне харчування і вага після пологів поступово повернеться до норми.

А ось харчування мами в період лактації має бути різноманітним та збалансованим. Важливо включати у свій раціон овочі та фрукти, рис, хліб, макарони, картопля, м’ясо, рибу, яйця, бобові та молочні продукти.

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