Чи потрібно замочувати каші, горіхи та бобові - професійна відповідь

Зерна та насіння, що замочують у воді, ще називають активованими.

Чи можна не замочувати крупи, горіхи та бобові?

"Так", - відповідає авторка блогу про здоровий спосіб життя та їжу Spoon! Анастасія Голобородько.

Однак вона радить замочувати каші, горіхи та бобові перед вживанням чи приготуванням, за трьох умов:

наявні захворювання ШКТ;

ви хочете покращити функцію їжі просто так (замочування - це майже пророщування, там дуже активна ферментна сила);

вас бентежить якість зберігання продуктів.

"Сире сухе насіння горіхів, насіння, бобових і зернових спочатку перебувають у стані “очікування” команди, тригера для того, щоб прорости. У такому “сплячому” стані вони можуть бути роками, а деякі й десятиліттями. Стримуюча від проростання сила виникає завдяки інгібіторам ферментів, що перебувають у складі", - зазначає Анастасія Голобородько.

За її словами, фермент - це "жива сила, яка пробуджує зернятко та активізує в ньому паросток". Інгібітор - якась речовина, що пригнічує цей фізіологічний процес.

Коли насіння, боби та горіхи на деякий час стикаються з водою, інгібітори залишають оболонки. Або вимиваються, або розчиняються, або знижують концентрацію.

Також читайте Горіхи пекан знижують рівень холестерину в крові: дієтологи радять включити їх у щоденний раціон

"Такі “замочені” зерна та насіння ще називають “активованими”. Видаливши інгібітори й віддавши їх у воду, зернятко набуває просто вибухову життєву силу і готове дати паросток. Такі “активовані” каші та горіхи, бобові дуже легко засвоюються і не дають побічних ефектів травлення (здуття від горіхів, газоутворення від бобових тощо). Без цього кроку - також ок, благаю. Без крайнощів - іноді просто відваріть собі гречку)", - пише фахівчиня.

Такі зерна і горіхи, боби та насіння посилюють вміст поживних речовин у собі від 300% до 1200%. Неймовірно, правда? Це і є процес початку ферментації, один з ефектів якої - виробництво ензимів та мікронутрієнтів усередині продукту.

Також читайте Все, що треба знати про горіхи

Проростання та активізація не може статися у шліфованих крупах. Оскільки у них при шліфуванні видаляється ендосперм - зародкова частина зерна.

"Грубо кажучи, дикий або неочищений рис під час замочування проросте, білий шліфований (басматі, жасмин, круглозернисті - НЕ ВАЖЛИВО) рис, булгур, паста, пластівці швидкого приготування - ні. Ці продукти позбавлені життєвих сил", - додає вона.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.