Чи правда, що людям з діабетом не можна їсти фрукти: з цими продуктами потрібно бути обережнішими

Деякі пацієнти з діабетом побоюються їсти фрукти через те, що ті містять багато цукру. Однак насправді це не зовсім так. Якщо розумно підходити до вживання фруктів, можна отримати багато корисного.

Крім глюкози, фруктози та сахарози значна частина вуглеводів у фруктах знаходиться у вигляді харчових волокон, таких як пектин, целюлоза та геміцелюлоза. Оскільки харчові волокна мають функцію затримки засвоєння глюкози, тому фрукти не так сильно впливають на цукор у крові, як здається. Якщо вживати їх з розумом.

Як діабетикам вибирати фрукти

Фрукти містять багато речовин, яких немає або не вистачає в інших продуктах, — це органічні кислоти, ароматичні сполуки, пектин, антиоксиданти. Тому, навіть якщо рівень цукру у вашій крові вищий за норму, не відмовляйтеся від фруктів. Спеціалісти радять вибирати фрукти, дотримуючись наступних принципів - при виборі фруктів повинні орієнтуватися на вміст цукру, їхній глікемічний індекс та на кількість споживання плодів.

Глікемічний індекс (ГІ) показує ступінь зміни цукру в крові, викликаного надходженням в організм різних продуктів, що містять різну кількість вуглеводів. Чим вище значення, тим сильніший вплив продукту на рівень цукру в крові. Ті, хто страждає від гіпоглікемії, повинні вибирати фрукти з глікемічним індексом менше ніж 55.

Солодкі фрукти можна їсти лише в помірній кількості за умови стабільного цукру в крові. Людям із підвищеним рівнем цукру у крові слід обмежити щоденне споживання плодів до 50-150 грамів. Зазвичай у 100 г свіжого плода міститься приблизно 50 калорій. Якщо ви їсте багато фруктів щодня, потрібно відповідно зменшити споживання інших основних продуктів.

Людям з підвищеним рівнем цукру в крові найкраще споживати фрукти між основними прийманнями їжі. Після голодування або фізичних вправ вживання фруктів може не тільки запобігти гіпоглікемії, але й забезпечити організм потрібною енергією та поживними речовинами. Фрукти можна їсти як перекус. Оптимально для діабетиків буде споживати фрукти 2-3 рази на день, але не більше 50 г за раз.

Серед ягід та фруктів, які фахівці найчастіше не рекомендують вживати в їжу діабетикам, особливо у великих кількостях це:

кавуни, через те, що вони мають високий вміст цукру,

виноград, він містить велику кількість глюкози, а не фруктози та здатний, попри невисокий ГІ, швидко підвищувати рівень цукру в крові;

стиглі банани, хурму, манго та деякі інші.

Категорично не рекомендується вживати сухофрукти. У процесі виготовлення цього продукту глікемічний індекс деяких фруктів і ягід може підвищуватися в кілька разів, що може стати небезпечним для здоров'я. Також категорично не можна вживати фруктові та ягідні соки та морси, які продаються в магазинах через високий вміст цукру.

Якщо ви сумніваєтеся у виборі, найкраще звернутися до лікаря або спеціаліста з харчування, що допоможе уникнути помилки та підібрати правильний раціон.

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