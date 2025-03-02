Чи правда, що зефір корисний та кому його їсти категорично заборонено

Виробники додають до складу зефіру речовини, які подовжують термін зберігання, проте не несуть зовсім ніякої користі.

Користь зефіру - це однозначно гарний настрій. Однак не варто забувати, що на першому місці у складі цукор — це означає, що саме цього інгредієнта в зефірі найбільше. Зазвичай також додають патоку, яєчний білок, цукрову пудру.

Інші обов’язкові складники — агар-агар або пектин, лимонна кислота чи інший регулятор кислотності, а також ароматизатори та барвники. Для кольору та аромату можуть використовувати штучні або природні доповнювачі, як-от сік ягід або фруктів. Часом у складі є яблучне пюре.

Скільки калорій у 100 грамах зефіру

Калорійність зефіру на 100 г коливається в межах 300–380 ккал залежно від виду та виробника. Щоб розібратися, чи корисно їсти зефір, варто знати, що організм отримує з цими калоріями.

Звичайний зефір без наповнювачів містить:

300 калорій

72 г вуглеводів, 68 г з яких — це цукор

1 г білків

0,3 г жирів

1 г харчових волокон

За ДСТУ, справжній та якісний зефір можна зберігати не більше двох місяців, проте на полицях магазинів безліч таких смаколиків, які нібито можна їсти аж до шести місяців після дати виготовлення.

Нерідко виробники пишуть, що їх зефір можна давати дітям, бо він нібито без консервантів. Проте у складі смаколику часто можна знайти цитрат натрію (е331). Ця добавка спричиняє залежність, від неї зростає тиск, у людей з'являються алергія, нудота, діарея, головні болі, втрата апетиту та навіть невралгічні розлади. Такі смаколики точно не варто давати дітям.

Класична рецептура зефіру передбачає наявність ягідного і фруктового пюре. У процесі приготування ласощі піддаються термічній обробці, тому значна частина вітамінів, що міститься в ягодах і фруктах, руйнується.

Кому ще не бажано вживати зефір

Рівень цукру здорової людини постійно коливається, і фахівці стверджують, що вживання зефіру найбільш корисно в період 16-18 годин вечора, оскільки саме в цей час рівень глюкози в крові знижується. Але все-таки людям, що страждають на діабет, краще утриматися від його вживання.

З тієї ж причини надмірне вживання зефіру може привезти до ожиріння. Зефір в шоколадній глазурі або кокосовій стружці - теж індикатор зайвого вмісту цукру і навіть потенційний алерген.

Раніше ми писали про користь вживання червоного буряка. Більше про це читайте у новині.

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