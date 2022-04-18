Чи приїде до вас "швидка" під час дії воєнного стану та комендантської години

Чи приїде до вас "швидка" під час дії воєнного стану та комендантської години

Телефонувати на номер 103 варто за невідкладних станів та таких, що загрожують життю та здоров’ю людини й можуть призвести до різкого погіршення стану у разі ненадання екстреної медичної допомоги.

"Швидка" продовжує працювати цілодобово і виїжджає на виклики навіть під час комендантської години. Проте пацієнтам слід пам’ятати умови, за яких слід викликати бригаду екстреної допомоги, повідомляють у МОЗ.

Телефонувати на номер 103 варто за невідкладних станів та таких, що загрожують життю та здоров’ю людини й можуть призвести до різкого погіршення стану у разі ненадання екстреної медичної допомоги. Про це можуть свідчити проблеми із диханням або його відсутність, критичні кровотечі.

Диспетчер "швидкої" спілкується з абонентом і приймає рішення щодо подальших дій. Якщо є відповідні підстави, він направляє бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, то консультація може бути надана телефоном.

Рішення щодо необхідності госпіталізації ухвалює лікар бригади "швидкої" на основі наявного симптомокомплексу конкретного пацієнта.

Слід зауважити, що бойові дії ускладнюють роботу бригад екстреної медичної допомоги. До прикладу, за оголошення повітряної тривоги можлива затримка у виїзді бригад "екстренки".

Крім того, на жаль, в умовах активних бойових дій "швидка" може не виїхати за викликом. Йдеться про так звану "червону зону", коли можливість надати медичну допомогу відсутня через інтенсивні обстріли.

Тому громадянам варто бути уважними й не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а за можливості евакуюватись із зон, де тривають інтенсивні обстріли. Адже перебуваючи у безпеці ви зменшуєте навантаження на лікарів та роботу екстрених служб.

Нагадаємо, українські лікарні отримають доступ до супутникового інтернету Starlink.

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