Чи справді дітям не можна пити каву — експерти відповіли на найпоширеніші запитання

Багато батьків не уявляють, як можна прожити день без чашки (або чотирьох) кави, тож не дивно, що дітям може бути цікаво спробувати її самостійно. Хоча багатьох дітей відштовхує гірка чорна кава, солодкі кавові напої можуть бути спокусливими для дітей молодшого віку. Однак знайомство дітей з напоєм, що бадьорить, краще починати з певного віку.

Про це йдеться в матеріалі Yahoo Life.

Що кажуть експерти

Згідно зі звітом 2014 року, опублікованим у журналі “Педіатрія”, близько 73% дітей споживають кофеїн у тій чи іншій формі протягом дня. Хоча більша частина цього споживання припадає на газовану воду, було виявлено, що близько 24% дітей п'ють каву. Чи означає це, що це нормально? “Відповідь на це питання складна, — каже докторка Крістен Кук. — Найбільше занепокоєння щодо споживання кави в дитячому віці пов'язане з рівнем кофеїну — компонентом кави, який призводить до бажаних ефектів”.

“Оскільки кофеїн є стимулятором, вживання кави може тимчасово підвищити рівень енергії і допомогти нам відчувати себе більш бадьорими”, — пояснила вона. І діти, і дорослі прагнуть цього стимулу.

Що потрібно знати про кофеїн

Але навіть дорослим кофеїн може завдати шкоди. За даними клініки Майо, ті, хто чутливий до кофеїну і не вживає його часто, можуть відчути небажані побічні ефекти після вживання навіть невеликої кількості кави. Кава може викликати у деяких людей нервове збудження та безсоння. Надмірне споживання кофеїну у дорослих може призвести до прискореного серцебиття, неспокою, труднощів зі сном, дратівливості, тривоги, запаморочення і печії, каже Кук. Діти, які споживають кофеїн, також можуть відчувати всі ці побічні ефекти.

Ще одним ризиком вживання кави та інших форм кофеїну є залежність, додає Кук. Вона пояснює, що кофеїн спонукає мозок виділяти дофамін, який заохочує до подальшого споживання. Залежність “включає в себе негативний вплив на фізичне, соціальне та емоційне функціонування”, каже вона.

З часом дітям може знадобитися “все більше і більше кофеїну, щоб досягти підвищеної пильності” або уникнути симптомів відміни, додає вона. Коли дитина стає залежною від кофеїну, вона може відчувати головний біль, мати труднощі з концентрацією уваги, ставати дратівливою або скаржитися на грипоподібні симптоми, якщо вона намагається відмовитися від кофеїну.

Вплив кофеїну може бути ще гіршим у високих дозах. “Надмірне споживання кофеїну може призвести до підвищення частоти серцевих скорочень і кров'яного тиску, посилення кислотного рефлюксу і призвести до тривожності та порушення режиму сну у дітей”, — каже докторка Текіма Діксон. Вона додає, що надмірне споживання кофеїну серед дітей також може призвести до візитів у відділення невідкладної допомоги.

Кук зазначає, що оскільки загалом “маса тіла дитини менша за масу тіла дорослої людини”, вона може бути більш чутливою до впливу кофеїну.

Які ще є ризики вживання кави?

Окрім побічних ефектів, спричинених кофеїном у каві, багато кавових напоїв містять цукор і калорії. Кук попереджає, що це “може сприяти розвитку ожиріння, діабету, карієсу і, потенційно, серцевих захворювань”.

Що це означає для дітей?

Кук каже, що “в той час, як наукові докази щодо кофеїну для дорослих є досить чіткими, ніхто не знає безпечного рівня споживання кофеїну для дітей”. Хоча не існує федеральних рекомендацій щодо дітей і кофеїну, рекомендується, щоб діти не вживали ніякого кофеїну, включаючи каву, поки їм не виповниться 12 років.

Щодо дітей 12 років і старше, Діксон каже, що вони повинні “не перевищувати 100 міліграмів кофеїну на день, що еквівалентно двом маленьким баночкам содової”.

Як мати двох дітей, Кук визнає, що кофеїн “поширений у нашому суспільстві” і присутній у багатьох продуктах, які діти регулярно споживають, зокрема в шоколаді, деяких крупах, шоколадному молоці та протеїнових батончиках.

“Я думаю, що було б досить важко знайти дитину, яка б ніколи не вживала кофеїн, саме тому важливо реалістично ставитися до споживання кофеїну”, — каже вона.

Кук також зазначає, що “навіть кава без кофеїну містить кофеїн”, хоча і в менших кількостях.

За словами Кук, “гарне емпіричне правило полягає в тому, що чим молодша і менша дитина, тим менше кофеїну вона повинна споживати’, як з кави, так і з будь-якого іншого джерела. Але це не означає, що старші діти можуть пити стільки кави, скільки хочуть. Наприклад, Кук каже, що вона “ніколи не порадила б” своїм пацієнтам старшого шкільного віку пити каву, навіть якщо їм потрібно засидітися допізна, щоб виконати домашнє завдання. “Це може принести більше шкоди, ніж користі”, — наголосила вона.

Діксон радить не давати дітям жодної кави, навіть ковток. “Організм, що розвивається, може бути більш чутливим до впливу кофеїну”, — зазначає вона, і давання дітям кави може призвести до появи шкідливих звичок у майбутньому.

“Якщо батьки дозволять дитині зробити ковток кави, це може створити прецедент, який полегшить дитині просити більше”, — пояснює вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки треба пити кави на день, щоб покращити пам’ять, роботу мозку і здатність зосереджуватися.

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