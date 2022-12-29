Чи справді існує "здорове очищення": дієтологи про детоксикацію організму

Експерти стверджують, що екстремальні заходи детоксикації, які дехто називає "здоровими дієтами, орієнтованими на очищення", потенційно небезпечні.

Правда полягає в тому, що деякі так звані дієтичні очищення не надають жодних додаткових переваг для здоров’я, а насправді можуть завдати більше шкоди, ніж користі. За даними Національного центру додаткового та інтегративного здоров’я, існує дуже мало доказів на підтримку ефективності багатьох програм "здорового очищення" детоксикації.

"Очищення обіцяє допомогти вивести токсини з організму. Ці продукти продаються споживачам, які сподіваються усунути накопичення токсичних речовин, але проблема полягає в тому, що користь та ефективність такого харчування не має клінічних доказів. Воно може завдавати шкоди печінці", — кажуть дієтологи.

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Чи працюють очищення?

Існує багато різних типів програм очищення, але Національний центр додаткового та інтегративного здоров’я описує кілька найпопулярніших очисних програм, наприклад:

голодування,

вживання тільки соків або подібних напоїв,

вживання тільки певних продуктів,

використання дієтичних добавок або інших комерційних препаратів,

використання трав,

використання клізм, проносних засобів або гідроколонотерапії

Якщо ви збираєтеся проводити очищення натщесерце для схуднення, можливо, вам буде так само добре спробувати спочатку змінити свій раціон. Нове дослідження в журналі New England Journal of Medicine показало, що голодування не принесло жодної додаткової користі для втрати ваги порівняно з іншими планами харчування.

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Шкода очищення

Екстремальні протоколи детоксикації також можуть спричинити зневоднення, електролітний дисбаланс, низький рівень цукру в крові, шлунково-кишковий дистрес, а також проблеми з нирками та серцем. І це лише деякі зі шкідливих побічних ефектів.

Багато програм очищення фахівці не рекомендують і через вміст шкідливих інгредієнтів.

Дотримуйтеся наукового підходу до очищення організму

У людському організмі є система очищення, яка допомагає виводити шкідливі хімічні речовини та гарантує, що токсини не накопичуватимуться. Наша печінка є так званою детоксикаційним осередком, що працює цілодобово для забезпечення детоксикації.

"Печінка природним чином працює як система фільтрації організму, очищаючи кров, позбавляючись від старих клітин і метаболізуючи поживні речовини", — кажуть лікарі.

Печінка знищує шкідливі речовини, розщеплюючи їх на частинки, які організм може або використати, або позбутися. Вироблення жовчі в печінці відіграє велику роль у цьому процесі розпаду, створюючи природне очищення.

Звичайно, є способи, якими ми можемо підтримати цей потужний орган і допомогти в процесі детоксикації природним шляхом.

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Печінка працює найкраще, коли вона отримує постійний потік енергії з їжі, багато води для виведення токсинів і регулярні фізичні вправи.

Перевірені способи підтримки печінки та природних шляхів детоксикації

Займайтеся спортом: виводьте токсини природним шляхом за допомогою регулярних фізичних вправ, щоб зменшити навантаження на печінку. Вживайте багато рідини: допоможіть вивести будь-які токсини, які переробила печінка. Різноманітне харчування із додаванням до раціону овочів, фруктів, зернових з високим вмістом клітковини сприяє здоровому виведенню токсинів та інших сполук.

Зауважимо, що лимонний сік та оливкова олія в парі дають величезну користь здоров'ю.

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