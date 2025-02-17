Чи справді кава вимиває кальцій з організму

Одна-дві чашки на день – цілком безпечна та навіть корисна кількість напою.
Кава, попри деякі свої переваги, дійсно змінює кислотно-лужний баланс і виводить з організму такий важливий мікроелемент, як кальцій.
Одна чашка напою здатна вивести близько 6 мг кальцію, але, якщо вживати на день 1-2 маленькі чашки кави, шкоди це не принесе.
Якщо у крові недостатньо кальцію, запускається процес вимивання його з кісток, адже для організму важливіше забезпечити усім необхідним найперше серце, а вже потім – усі інші тканини. Ще один гормон, вплив якого на організм підсилюється через каву, – гістамін. Він підсилює вимивання з організму разом із сечею магнію. А саме магній покращує засвоєння кальцію. Відтак кальцій через каву засвоюється гірше.
Важливо: поповнити запас кальцію допоможуть молочні продукти (молоко, тверді сири), а також мигдаль, яйця, риба, а також зелені овочі, горіхи. Одне з джерел кальцію - питна вода (в 1 літрі його міститься до 350-500 мг).
Симптоми нестачі кальцію в організмі можуть бути різними й часто проявляються поступово. Однак, найчастішими ознаками дефіциту є:
- біль у кістках та часті переломи
- м'язові спазми та судоми
- проблеми з зубами
- порушення серцевого ритму
Раніше ми писали, з чим не можна пити каву. Більше про це читайте у новині.
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