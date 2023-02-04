Чи справді кава заряджає людей енергією: вчені з'ясували

Під час дослідження вчені вирішили з'ясувати, який насправді вплив на нас кави, чи здатен напій нас підбадьорити й зарядити енергією.

Про це пише Live Science.

Основним стимулятором у каві є кофеїн, а його основна дія полягає в зміні того, як клітини нашого мозку взаємодіють зі сполукою під назвою аденозин.

Аденозин — частина системи, яка регулює наш цикл сну та неспання. У міру того, як ми займаємося своїми справами, рівень аденозину підвищується, оскільки він вивільняється як побічний продукт під час використання енергії в наших клітинах.

Зрештою, аденозин зв'язується зі своїм рецептором, що в кінцевому підсумку змушує сповільнюватися наші клітини, і це викликає в нас втому та сонливість. Під час сну споживання енергії знижується, а разом із ним і рівень аденозину — він знову перетворюється на інші форми. Саме тому після сну ми відчуваємо, що відпочили.

Кофеїн насправді може допомогти впоратися із сонливістю, але лише на деякий час. Справа в тому, що він працює шляхом зв'язування з аденозиновими рецепторами — по суті, просто заповнює "білі плями" та не дає аденозину зв'язуватися з ними.

Однак ефект кофеїну не пов'язаний зі створенням будь-якої енергії, а швидше викликає почуття бадьорості.

Раніше стало відомо, що дослідники з Університету Макмастера в Канаді змогли виявити білки, на які впливає кофеїн, і завдяки цьому вони допомагають печінці прибрати поганий холестерин із кровотоку. Внаслідок цього процес захищає людину від появи серцево-судинних захворювань.

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