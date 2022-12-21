Серед багатьох продуктів, про які згадують і разі зменшення хронічного запалення, молочні з’являються постійно.

Але чи справді молочні продукти викликають запалення?..

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Що таке запалення

Запалення – це природна захисна реакція організму. Розрізняють два види запалення — хронічне і гостре. Гостре запалення виникає, коли людина отримує травму (поранення, забиття). Цей тип запалення зазвичай є локальним і зникає після усунення наслідків травми або інфекції.

Хронічне запалення може бути результатом низки факторів, включаючи куріння сигарет, ожиріння та певний вибір дієти. Воно буває викликано наявністю аутоімунного захворювання або інфекції, яка не зникає.

Наявність хронічного запалення пов’язана з результатами, які включають підвищений ризик деяких видів раку та діабету. І очікується, що поширеність захворювань, пов’язаних із хронічним запаленням, зростатиме з роками.

Фото: ТСН.ua

Чи дійсно викликають запалення молочні продукти

Відмова від молочних продуктів стала модною звичкою з різних причин, одна з яких полягає в тому, що, за чутками, вони потенційно можуть викликати запальну реакцію в організмі.

Частково виною цьому є те, що деякі молочні продукти містять насичений жир, поживну речовину, яка пов’язана із запаленням. Але згідно з оглядом 2017 року, опублікованим у Critical Reviews in Food Science and Nutrition, заснованому на даних 52 клінічних випробувань на людях, молочні продукти справді мають протизапальну дію на організм, незалежно від вмісту жиру в молочній їжі.

У 2021 році було опубліковано систематичний огляд, який оцінює вплив споживання молочних продуктів (молоко, сир і йогурт) і молочних білків на запалення у дорослих, результати якого показали, що споживання молочних продуктів або не впливає на запалення, або має незначний протизапальний ефект.

Таким чином, незважаючи на заяви певних впливових осіб про те, що молочні продукти спричиняють запалення, медична література, здається, свідчить про інше.

Водночас, такі продукти, як шоколадне молоко та ароматизовані молочні напої, йогурти з домішками сиропів та цукром, кукурудзяним сиропом або іншими інгредієнтами, що містять цукор, не мають протизапальної або нейтральної дії.

Нагадаємо, що дослідники виявили 5 звичайних продуктів і напоїв, які можуть спричиняти хронічну втому.

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