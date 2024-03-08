Чи справді розчинна кава менш корисна: дієтолог приголомшив результатами досліджень — вони вражають

Серед досвідчених кавоманів розчинна кава має сумнівну репутацію. Та чи дійсно вона шкідливіша заварної? Дієтолог приголомшив відповіддю.

Багато людей вважає розчинну каву неповноцінним замінником меленої кави або кави у зернах. Така асоціація, насамперед, криється в "незвичайній" формі продукту. Однак, методи отримання розчинної кави (агломерація чи ліофізація) не чинять жодного негативного впливу на організм людини.

А деякі останні дослідження навіть показали, що певною мірою розчинна кава може бути навіть кращим продуктом, ніж заварна. Про висновки вчених розповів у своєму професійному блозі клінічний дієтолог Матеуш Дурбас. Як зазначив фахівець, результати досліджень показали, що розчинна кава характеризується більшим вмістом поліфенольних сполук (антиоксидантів), тому має найвищу антиоксидантну властивість серед інших видів кави.

На цьому дієтолог не зупинився. Матеуш пояснив, що нове дослідження в цій області чітко показує, що саме розчинна кава (у порівнянні з заварною) містить мінімальну кількість кахвеолу та кафестолу. Це так звані дитерпени, які сприяють підвищенню загального холестерину, особливо "поганого" холестерину.

Дієтолог впевнений, що ці дослідження дозволяють зробити висновок, що вживання розчинної кави корисніше для організму, ніж звареної. Також варто додати, що у разі саме з цим напоєм шкідливими є саме інгредієнти, які ми додаємо, а не кава (надмірна кількість цукру, ароматизовані сиропи, порошкоподібне молоко тощо).

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