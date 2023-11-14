Пити чи не пити колаген: якого ефекту можна очікувати, протипоказання до вживання

Все, що ви хотіли знати про колаген — який він буває, для чого потрібно вживати, як це краще робити

Колаген — є різновидом білкових з'єднань, що використовуються для будівництва сполучних тканин в тілі людини. Головним завданням колагену є створення зв'язків і зміцнення усіх сполучних тканин, а також внутрішніх органів. З цієї причини речовина під назвою колаген можна знайти практично в кожній клітині людського тіла.

Для чого вживати колаген

З віком об'єм колагену, генерованого в тілі людини, знижується, що призводить до утворення зморшок, зниження рухливості суглобів і порушення роботи внутрішніх органів. Прискорюється процес природного старіння. У зв'язку з цим дієтологи та лікарі рекомендують вживати продукти багаті на колаген або відповідні добавки.

Який колаген корисніший

Сьогодні вчені виділяють 28 типів колагену. З метою здоров'я та збереження краси та молодості лікарі радять використати в раціоні колаген 1-го, 2-го і 3-го типів.

1 тип колагену найбільш поширений в організмі. Він зустрічається в шкірі, кістках, сухожиллях, хрящах і зубах. Тип I колагену відповідає за міцність і стійкість цих тканин.

2 тип колагену переважно є присутнім в хрящах, зокрема в суглобах. Він допомагає забезпечити гнучкість і амортизацію суглобових поверхонь, зменшуючи тиск і тертя між ними.

3 тип колагену зустрічається в кровоносних судинах, шкірі, лімфатичних судинах і внутрішніх органах, таких як печінку, легені та нирках. Він відповідає за підтримку структури цих органів.

Перший і третій типи колагену потрібні для повернення або збереження молодості організму і хорошого самопочуття, тоді як другий тип потрібно для зміцнення сполучних тканин і відновлення рухливості суглобів.

Тваринний або морський колаген — який вибрати

Залежно від джерела походження колаген може бути:

тваринного походження,

рибного походження (морський колаген),

синтетичного походження.

Тваринний колаген отримується з тканин тварин, зазвичай зі шкіри, хрящів і кісток. Тваринний колаген має подібну структуру й амінокислотний склад до колагену, який знаходиться в організмі людини. Тваринний колаген містить різні амінокислоти, такі як гліцин, пролін і гідроксипролін, які важливі для здоров'я шкіри, суглобів і волосся. Тваринний вважається доступнішим за вартістю й одним з найпопулярніших видів колагену.

Морський колаген отримують з морських джерел, зокрема з риб і інших морських організмів, що мешкають у водоймах. Морський колаген визначається своєю молекулярною структурою та амінокислотним складом, який може варіюватися залежно від джерела. Зазвичай він має високу біологічну активність і легше засвоюється організмом в порівнянні з іншими джерелами колагену.

Цей колаген широко використовується в косметичній і дієтичній продукції, оскільки має ряд корисних властивостей для шкіри, волосся, суглобів і здоров'я. Вибір морського колагену може бути особливо пріоритетним для тих, що шукають альтернативу тваринному колагену. Але він дещо дорожчий в порівнянні з колагеном, отриманим з інших джерел, таких як тварини.

Морський колаген відрізняється дрібнішими пептидами білка, а значить має кращу абсорбцію. Кожен тип колагену буде корисним по-різному.

Гідролізований колаген — це форма колагену, що пройшов процес гідролізу, а саме хімічного процесу розщеплювання великих молекул на менші фрагменти за допомогою води. У разі гідролізованого колагену молекули колагену розбиваються на дрібніші пептиди або амінокислоти.

Скільки колагену треба пити в день в день, як довго його приймати

Добова доза колагену залежить від мети. Для покращення стану суглобів та зміцнення кісток — від 2,5 до 5 г на добу; для сповільнення процесів старіння й підвищення еластичності шкіри — від 3 до 10 г на добу; для прискорення росту м'язів — від 5 до 25 г на добу залежно від маси тіла.

Курс приймання колагену становить 3 місяці. Після того слід зробити перерву на 3 місяці.

Як приймати колаген

Колаген краще вживати за годину до їди, його також можна приймати їх на ніч, не раніше ніж за 1–1,5 години після вечері.

Побічні ефекти колагену

Люди з непереносністю певних харчових продуктів з яких виробляється колаген, не зможуть вживати колагенові продукти на їх основі, щоб не спровокувати алергічні реакції.

У деяких людей, добавки з колагеном залишають неприємний смак у роті. Серед побічних ефектів колагену слід також зазначити сильну ситість і печію.

Колаген не можна приймати одночасно з препаратами, що розріджують кров, при прийманні нестероїдних препаратів. Наявність локальних проблем зі шкірою також є протипоказанням для його приймання.

Продукти, де є багато колагену

Якщо рівень колагену в організмі не дуже низький, отримувати його можна споживаючи продукти, багаті на цей білок.

Багато колагену є в бульйоні із кісток, холодцю, натуральному м'ясі, особливо, яловичині та індичці, рибі, особливо, червоній, молюсках, желейних продуктах, а також в молоці, сметані, сирі та інших молочних продуктах.

Чи може колаген викликати збільшення ваги

Вживання цього білка ніяк не впливає на вагу тіла. Навпаки, колаген тільки сприяє покращенню метаболізму та нормалізує функції організму.

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