Чи існує профілактична вакцина від раку грудей? У США почали її випробування

Чи існує профілактична вакцина від раку грудей? У США почали її випробування

Клівлендська клініка в США запускає перше в своєму роді дослідження вакцини.

Протягом багатьох років експерти шукали шляхи покращення варіантів лікування людей з раком молочної залози, який залишається одним з найпоширеніших видів раку.

Але щодо профілактики захворювання поки ніяких новин не було.

Тож, клініка Клівленда розпочала клінічні випробування нової вакцини, призначеної для запобігання тричі негативного раку молочної залози (TNBC). Онколог, доктор медичних наук, головний дослідник Г. Томас Бадд пояснив, що відбувається та як може виглядати майбутнє профілактики раку молочної залози.

Як випробовують вакцину проти раку молочної залози?

Клінічне дослідження засноване на двох десятиліттях експериментів і лабораторних висновках імунолога Клівлендської клініки Лернера, доктора філософії Вінсента Туохі, який показав, що активація імунної системи проти білка під назвою α-лактальбумін запобігає раку молочної залози у мишей з ризиком захворювання. Дослідження, спочатку опубліковане в Nature Medicine, частково фінансувалося за рахунок благодійних внесків понад 20 тис. людей за останні 12 років.

Тепер розпочнуть випробування на людях, зосередившись на особах, які закінчили лікування від TNBC і піддаються ризику повернення раку.

Мета дослідження першої фази — визначити правильне дозування для пацієнтів із ранньою стадією TNBC та оптимізувати імунну відповідь організму на вакцину.

«Випробування є першим дослідженням на довгому шляху, яке, як ми сподіваємося, приведе до отримання вакцини, яка може запобігти принаймні деякій формі раку молочної залози. Наша довгострокова мета — визначити, чи може ця вакцина запобігти раку молочної залози — особливо більш агресивним формам захворювання — до того, як він виникне», – каже доктор Бадд.

Управління з контролю за продуктами і ліками США нещодавно схвалило дослідну заявку на застосування вакцини, що дозволило продовжити клінічні випробування. Дослідження фінансується Міністерством оборони США.

Також читайте Як працюють вакцини від COVID-19: все про щеплення

Що дасть вакцина від раку грудей?

Вакцина спрямована на молочний білок α-лактальбумін, який зазвичай виділяється тільки під час лактації. Після лактації його немає в нормальній старіючій тканині грудей. Але пухлини можуть виробляти цей «відставний» білок, коли їм цього не слід робити. Дослідження показали, що від 70% до 80% TNBC виробляють занадто багато α-лактальбуміну.

«Загальна ідея вакцини полягає в тому, що α-лактальбумін може бути так званою імунологічною мішенню, де ми можемо стимулювати імунну систему атакувати клітини, які виробляють цей білок», – говорить доктор Бадд.

Вакцина також містить інший препарат, імунологічний ад’ювант, який по суті привертає увагу вашої імунної системи до α-лактальбуміну та позначає його для імунної відповіді, щоб запобігти росту пухлини, що з’являється.

Чому дослідження спрямовані на потрійно негативний рак молочної залози?

Таку назву цей тип раку отримав, тому що він є негативним для 3 клітинних маркерів, які досліджуються при раку молочної залози.

Гормональна терапія та інші таргетні препарати неефективні проти потрійно негативного раку молочної залози. Наразі єдиним ефективним методом профілактики, доступним для людей з високим ризиком розвитку тричі негативного раку молочної залози, є мастектомія.

TNBC становить від 12% до 15% всіх видів раку молочної залози і є найбільш агресивним і смертельним підтипом, при цьому майже чверть всіх пацієнток помирає протягом п’яти років після встановлення діагнозу. Тричі негативний рак молочної залози також непропорційно впливає на чорношкірих жінок і жінок з мутаціями гена BRCA1.

Також читайте Ознаки раку, які зазвичай ігнорують жінки

Яким буде наступний етап клінічних випробувань?

Початковий етап дослідження зосереджений на людях, які вже перенесли рак молочної залози, але в кінцевому підсумку дослідження будуть розширені, щоб вивчати людей, які знаходяться в групі ризику.

«Це лише відправна точка. Ми починаємо з пацієнтів, які вже хворіють на рак молочної залози і мають від цього щось виграти. Коли ми з’ясуємо побічні ефекти та дозування, ми хочемо вивчити пацієнтів, які мають генетичний ризик розвитку потрійно негативного раку молочної залози», - каже доктор Бадд.

Хто бере участь у випробуванні вакцини проти раку молочної залози?

Учасники будуть відповідати наступним критеріям:

Загалом здорові

Ті, хто завершив лікування потрійно негативного раку молочної залози, але з ризиком рецидиву, не приймають ліки, побічні ефекти яких включають лактацію або вироблення молока.

Скільки буде учасників?

У дослідженні першої фази залучатимуть від 18 до 24 людей, у яких був діагностований TNBC протягом останніх трьох років і в даний час вони не мають пухлин, але в них існує високий ризик рецидиву.

«На першій фазі ми почнемо з низької дози вакцини, лікуючи від одного до трьох пацієнтів та контролюючи їх, щоб переконатися, що все добре», — пояснює доктор Бадд.

Якщо у цих пацієнтів немає проблем, дослідники перейдуть до наступної фази.

Іншими словами, кількість учасників та рівень їх дозування в кінцевому підсумку залежатимуть від того, чи спостерігатимуть лікарі якісь побічні ефекти у перших кількох пацієнтів.

«Щойно ми з’ясуємо, скільки вакцини можемо дати, подивимося на її вплив на імунну систему», — продовжує доктор Бадд.

Очікується, що дослідження буде завершено у вересні 2022 року.

Також читайте Ще 12 ознак раку, які зазвичай ігнорують жінки

Які потенційні побічні ефекти слід очікувати від вакцини проти раку молочної залози?

Вакцина все ще є експериментальною, тому існує ймовірність виникнення поки що невідомих побічних ефектів. І, звичайно, є ймовірність, що вона не захистить учасників від рецидиву раку.

«Ми не знаємо, чи матиме це значний вплив на ймовірність повернення раку», – каже доктор Бадд.

Коли вакцина від раку грудей стане доступною для всіх?

На порозі відкриття першої фази випробування ще занадто рано говорити, коли вакцина проти раку молочної залози стане широко доступною. Ця стратегія вакцини також може бути застосована до інших типів пухлин, включаючи рак яєчників та ендометрія.

«Потрібні роки, щоб розробити й перевірити щось подібне, — каже доктор Бадд, — тому що потрібні роки, щоб побачити, чи запобігаєш ви раку, який може виникнути протягом життя людини. Але ми повинні з чогось починати — і ми дуже раді зробити наш перший крок».

За матеріалами health.clevelandclinic.org

Читайте також: Медичний відвід і протипоказ для щеплення від COVID-19: у МОЗ розповіли, кому видаватимуть довідки

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання