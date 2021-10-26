Чи є серцево-судинні захворювання протипоказанням до вакцинації - 8 запитань до кардіологині

Чи є серцево-судинні захворювання протипоказанням до вакцинації - 8 запитань до кардіологині

Лікарка зазначає, що на тлі приймання правильно підібраних кардіологом препаратів ризику щеплення не буде.

Через фейкову інформацію про зв’язок між вакцинацією проти коронавірусу та зростання кількості серцево-судинних захворювань, ми поставили 8 запитань лікарці вищої категорії Клініки Ваш кардіолог Анні Солощенко.

Вона розповідає про зв'язок вакцинації та тромбозів і міокардитів.

Чи є хронічні серцево-судинні захворювання протипоказом до вакцинації?

Ні, навпаки. Вони є показанням до вакцинації від COVID-19. Чому?

Бо вакцина має знизити ризик ускладнень від коронавірусу. Вона існує для того, щоби захистити групи ризику, знизити смертність, частоту ускладнень та госпіталізацій.

Протипоказанням для вакцинації є гострі серцево-судинні захворювання.

Які серцево-судинні захворювання можуть погіршити перебіг COVID-19 або поствакцинного періоду?

Ішемічна хвороба серця - хвороба, за якої серцевий м'яз не отримує достатньо кисню та поживних речовин через порушення кровопостачання.

- хвороба, за якої серцевий м'яз не отримує достатньо кисню та поживних речовин через порушення кровопостачання. Гіпертонічна хвороба - стан, за якого спостерігається стійке підвищення артеріального тиску понад 130/80.

- стан, за якого спостерігається стійке підвищення артеріального тиску понад 130/80. Серцева недостатність - стан, за якого знижуєся функція серця як помпи, від чого всі органи та системи отримають недостатньо кисню та поживних речовин.

- стан, за якого знижуєся функція серця як помпи, від чого всі органи та системи отримають недостатньо кисню та поживних речовин. Тромбоз глибоких вен - патологія нижніх кінцівок, за якої в венах утворюються тромби.

- патологія нижніх кінцівок, за якої в венах утворюються тромби. Цукровий діабет - стан, за якого постійно підвищується глюкоза крові.

- стан, за якого постійно підвищується глюкоза крові. Аритмія - порушення серцевого ритму.

Чи дійсно всі серцево-судинні захворювання гарантія важкого COVID-19 та ускладнення від вакцини?

Ні, це не так.

Ускладнення виникнуть із найбільшою вірогідністю лише у випадку неікованих та неконтрольованих серцево-судинних захворювань.

Які реакції на вакцину або COVID-19 можуть бути у нелікованих пацієнтів?

Підвищення цукру крові

Поглиблення серцевої недостатності

Аритмії

Гіпертонічні кризи

Тромбози та тромбоемболії

Які запобігти реакції на вакцину або ковід у нелікованих пацієнтів?

Передусім потрібно заздалегідь звернутися до кардіолога.

Він призначить препарати для розрідження крові, антигіпертензивні, від аритмії, підвищення цукру та холестерину.

Які препарати, призначені кардіологом допоможуть знизити ризик побічних симптомів після щеплення?

Ліки, що пацієнт вживає регулярно, протягом тривалого часу, допоможуть запобігти ускладненням.

бета-блокатори,

аспірин\клопідогрель,

статини,

антикоагулянти тощо

Яке найбільш часте серйозне ускладнення ковіду або вакцинації від нього?

Тромбози та тромбоемболії - патологічні стани, що характеризується порушенням нормального струму крові судинами внаслідок утворення тромбів (згустків крові).

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Як запобігти тромбозу чи тромбоемболії під час ковіду або після вакцинації?

Завчасна консультація кардіолога, УЗД вен нижніх кінцівок

Призначення, за відсутності протипоказань (кровотеча, виразка тощо) лікарем профілактичних доз антикоагулянтів (наприклад, ксарелто 10 мг 14 днів після вакцинації, перший день приймання напередодні вакцини)

Аналіз крові на Д-Димер перед вакцинацією та на 3-5 день ковіду або після вакцини

Підготувавшись до вакцинації та профілактики ускладнень за таким планом, ви зможете захистити себе від небажаних симптомів.

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