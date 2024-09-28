Чи знали ви, які солодощі найкорисніші для захисту печінки, щитовидки та знижують холестерин

Чому мармелад можна їсти практично всім, чим він корисний, кому потрібно вживати мармелад з обережністю.

Як виготовляють мармелад

Мармелад — це ласощі, які можуть бути корисними для багатьох завдяки своїм складникам. Його виготовляють з фруктових соків, які випаровують до густої, тягучої консистенції. Зазвичай мармелад роблять з фруктів та ягід, багатих на пектин, таких як яблука, абрикоси, айва та чорна смородина. Спочатку мармелад виготовляли саме так, але згодом почали використовувати сік цитрусових. Пізніше до складу мармеладу стали додавати желатин, пектин та агар-агар.

Сьогодні склад мармеладу змінився: до соку або фруктового пюре додають цукор або патоку, випаровують рідину, змішують із желатином або агар-агаром, додають барвники та залишають до охолодження. Корисний мармелад виготовляють з натуральних соків і барвників. Однак деякі виробники використовують хімічні концентрати, ароматизатори та дешеві барвники замість натуральних інгредієнтів.

Користь мармеладу

Пектин, який часто використовується у виробництві мармеладу, міститься в багатьох фруктах і має позитивний вплив на здоров’я. Він допомагає знижувати рівень поганого холестерину, нормалізує вуглеводний та ліпідний обміни, бореться із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, сприяє швидкому загоєнню шкіри та допомагає виводити важкі метали з організму.

Агар-агар, який також застосовують для желювання мармеладу, допомагає захищати печінку, виводячи токсини та шлаки з організму, а також покращує перистальтику шлунка. Оскільки агар-агар отримують з водоростей і він багатий на йод, мармелад корисний для людей із захворюваннями щитоподібної залози.

Мармелад корисний для суглобів, оскільки зміцнює хрящову тканину.

Який мармелад шкідливий

У промисловому виробництві мармеладу часто використовують штучні барвники, ароматизатори та хімічні добавки, які можуть викликати алергічні реакції та інші проблеми.

Тому важливо обирати натуральний мармелад без штучних барвників і ароматизаторів, а також з низьким вмістом цукру.

Однак навіть з “корисним” мармеладом слід бути обережними. Якщо він виготовлений на основі агар-агару, це може призвести до надлишку йоду в організмі.

Через високий вміст цукру мармелад не рекомендується діабетикам — для них існують спеціальні варіанти без цукру.

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