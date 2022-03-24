Чим і як обприскувати дерева навесні: основні поради

Настала весна, а отже, час розповісти про догляд за садом. У цю пору активізуються комахи-шкідники та інші збудники хвороб. Найбільш очевидним та, за багатьма критеріями, найкращим способом боротьби із цією напастю є систематичне обприскування вашого саду. ТСН розповість, як до цього процесу підходити та скільки разів обробляти сад.

Розпочинати боротьбу зі шкідниками варто вже з першого потепління – так ви зможете досягти найбільшої ефективності й гарантувати, що шкідників у вашому саду не буде.

Через те, що перше ваше обприскування є найважливішим, йому потрібно приділити особливу увагу. Варто проводити перше обприскування під час появи перших бруньок, коли температура вдень не піднялася вище 4°C. Ви можете використовувати препарати міцної концентрації, адже на деревах ще немає листя, а кора надійно захищає дерево від шкідливих впливів. Водночас, все ж варто зважати на стан кожної рослини окремо: якщо одна ще «спить», інша вже може «прокинутись» до цього часу.

Для першого обприскування ви можете використовувати розчинену суміш вапна та сульфату міді – так звану, бордоську рідину. Ця суміш допоможе захистити ваші дерева від грибкових заражень. Її не складно виготовити вдома і легко знайти в магазині. Радимо вам обрати 3-відсотковий розчин – це оптимальна концентрація для першої обробки.

Альтернативою бордоській рідині є розчин залізного купоросу. Концентрацію розчину слід підбирати залежно від тяжкості зараження дерев. Якщо на дереві ще не видно тяжких наслідків зараження – вистачить і 300 г залізного купоросу на 10 л води. Якщо дерево явно має заражений вигляд – змішуйте 500 г з такою ж кількістю води. У разі важкого ураження – додавайте усі 700 г, такий концентрований розчин називається карбамідом і є особливо ефективним. За бажанням, можете додати 50 г мідного купоросу – це вбереже квіти від пізніх заморозків, відтермінувавши появу бруньок. Окрім цього, така суміш із використанням мідного купоросу забезпечить дерево необхідною кількістю азоту, який дерева потребують навесні.

В період вегетації варто обирати відповідний засіб – він має діяти й за низьких температур ранньої весни, бажано, щоб він був безпечним для людини. На ринку представлений широкий вибір засобів, як від шкідників (як-от «Препарат 30-в»), так і від хвороб.

Коли бруньки рослин починають рости й нагадують за формою конуси, варто знати – це знак, щоб почати вдруге обприскувати ваші рослини. Другу обробку варто робити з огляду на індивідуальний розвиток кожної рослини, адже вже тепер вони «дозрівають» нерівномірно. Якщо є можливість – спробуйте домовитись із сусідами про одночасну обробку ваших садів – так ефективність заходів значно зросте. Якщо використовувати бордоську рідину, варто зменшити концентрацію розчину до 1%, адже бруньки вразливі до препаратів високої концентрації.

Для другої обробки доречно буде змішати різні препарати – для боротьби зі шкідниками та з хворобами. Рекомендуємо використовувати для цього сучасні засоби, адже прогрес не стоїть на місці. Вибираючи складники для розчину, варто уважно читати інструкцію та звертати увагу на те, чи придатні речовини для змішування та використання за різних температур. Такий підхід дозволить вам провести одну комплексну обробку замість декількох спеціалізованих.

Суміш із різних препаратів доречно буде використати й у наступній обробці, яку проводять із появою квіткових бруньок, ще до того як вони розкриються. За першої, другої та третьої обробки намагайтеся використовувати різні дієві речовини, щоб у шкідників та хвороб не виробилось звикання – для цього уважно читайте вміст на етикетці. За можливості, використовуйте речовини не шкідливі для комах-запилювачів.

Не забудьте обробити сад ще раз, використовуючи суміш із препаратів – так ви закріпите результат і вбережете себе від шкідників та хвороб. Головне – робити обприскування вчасно, орієнтуючись на погодні умови та фази розвитку кожної конкретної рослини. Звертайте увагу і на те, щоб рослина була повністю, зверху донизу оброблена. Не зайвим буде обробити розчином і ділянку навколо стовбура дерева. Не варто шкодувати розчину – навіть мала прогалина у вашій обробці може звести усі заходи нанівець.

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