Чим корисні цитрусові: дослідження показали, які ці фрукти впливають на психічне здоров'я і настрій

Нещодавні дослідження показали, що те, що ми їмо, має значний вплив на наш емоційний стан.

Дослідження доктора Рааджа Мехти з Гарвардської медичної школи показали, що регулярне вживання апельсинів може знизити ризик депресії на 20%. Цей ефект ймовірно пов'язаний із впливом цитрусових на кишкову мікрофлору, зокрема на бактерію Faecalibacterium prausnitzii, що регулює рівні серотоніну та дофаміну — нейромедіаторів, які безпосередньо впливають на настрій.

Все почалося з того, що постдокторант Чатпол Самутпонгторн, досліджуючи наукові публікації про депресію, натрапив на статтю 2016 року, яка пропонувала цікаву гіпотезу: цитрусові можуть допомогти знижувати ризик розвитку депресивних розладів.

Ця ідея одразу привернула увагу вчених, адже вони мали доступ до величезного масиву даних — дослідження Nurses' Health Study II (NHS2), яке розпочалося ще 1989 року. Це дослідження включало понад 100 000 медсестер, які кожні два роки надавали дані про своє харчування, спосіб життя та стан здоров’я.

Вони вирішили перевірити, чи існує зв’язок між регулярним споживанням цитрусових та зменшенням рівня депресії. Результати дослідження виявилися надзвичайно цікавими.

Згідно з даними, щоденне споживання одного апельсина може знизити ймовірність депресії на 20%. Такий ефект характерний лише для цитрусових, оскільки інші фрукти, як яблука чи банани, не показали подібного впливу.

Порівнювати ефект цитрусових з дією антидепресантів складно, оскільки останні використовуються для лікування вже існуючого захворювання, тоді як апельсини, скоріше, виконують роль профілактики. Цілком ймовірно, що в майбутньому цитрусові можуть стати частиною комплексного підходу до боротьби з депресією, але для цього необхідні подальші дослідження.

У межах дослідження NHS2 учасниці здавали зразки кишкової мікрофлори, що дозволило нам дослідити взаємозв'язок між вживанням цитрусових та складом бактеріального середовища в кишечнику.

Було виявлено, що бактерія F. prausnitzii зустрічається частіше серед тих, хто не має депресії, а також серед тих, хто споживає більше цитрусових. Щоб підтвердити ці результати, вчені звернулися до даних дослідження Men’s Lifestyle Validation Study, яке мало аналогічний формат, але з участю чоловіків. І там вони спостерігали той самий ефект: підвищений рівень F. prausnitzii був пов’язаний з нижчим ризиком депресії.

Наступне питання, яке виникло, полягало в тому, як саме ця бактерія впливає на психічний стан. Вчені припускають, що вона активує метаболічний шлях S-аденозил-L-метіоніну I, який відіграє ключову роль у виробництві серотоніну та дофаміну. Ці речовини не лише регулюють роботу шлунково-кишкового тракту, але й можуть потрапляти в мозок, де вони сприяють покращенню настрою.

Частково це було передбачувано, оскільки нині відомо, що між кишківником і мозком існує тісний зв'язок. Однак до початку дослідження ніхто не очікував, що цитрусові можуть впливати на психічне здоров’я. Зазвичай говорять, що для мозку корисна риба, але апельсини ніколи не згадуються як "їжа для розуму". Окрім того, F. prausnitzii вже була пов’язана з різними аспектами здоров’я, наприклад, із запобіганням запальних захворювань кишечника, але її вплив на настрій раніше не досліджували.

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