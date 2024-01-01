Чим корисний чорний шоколад: вчені назвали переваги

Темний шоколад вирізняється багатим вмістом какао — його значно більше, ніж у молочному чи білому шоколаді. Це багатство какао зумовлює смак і корисні властивості темного шоколаду.Нещодавнє дослідження лише підтвердило переваги цього гіркого, але корисного продукту.

Про це пише Verywell Health.

Темний шоколад — це джерело корисних сполук. Він містить поліфеноли, які є потужними антиоксидантами, і метилксантини, такі як кофеїн і теобромін, що посилюють його смак і поліпшують самопочуття. Високий вміст какао в темному шоколаді означає більшу кількість цих корисних сполук.

Незважаючи на користь темного шоколаду, він також багатий на калорії та жири. Обирайте варіанти із вмістом какао 70% або вище, щоб отримати максимальну користь, і стежте за розміром порцій.

Корисні властивості шоколаду:

сприяє підвищенню працездатності при розумових та фізичних навантаженнях;

багатий на антиоксиданти – сповільнює процеси старіння;

містить мікроелементи, які корисні для серцево-судинної системи;

позитивно впливає на нервову систему – покращує настрій, впливає на вироблення ендорфінів, які допомагають знімати напругу та головний біль;

містить триптофан – амінокислоту, яка сприяє виробленню серотоніну (природного антидепресанту), впливаючи на стрес.

Більшість людей можуть насолоджуватися темним шоколадом у помірних кількостях. Однак він підходить не всім. Тим, хто страждає на алергію, кислотний рефлюкс, мігрені або чутливий до кофеїну, слід бути обережними. Також слід пам'ятати про можливий вміст важких металів, що підкреслює важливість поміркованості.

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