Чим можна замінити цукор для здоров'я: природні та синтетичні цукрозамінники

Білий та коричневий цукор - чим він шкідливий для здоров'я

Коли ми споживаємо цукор, організм розщеплює його на глюкозу, яка спричиняє сплески інсуліну та врешті решт, запалення в усіх тканинах організму. Вживання солодкого може спричиняти не лише ожиріння, а й резистентність до інсуліну, метаболічні захворювання, появу діабету.

Деякі люди замість білого цукру використовують коричневий, вважаючи, що він корисніший. Насправді між ними немає жодної різниці. І білий цукор, і коричневий містять сахарозу. Різниця між ними в тому, що коричневий, тростинний цукор-сирець менш очищений, ніж білий цукор. Він містить невеликий відсоток патоки, яка власне і надає йому коричневого кольору й аромату.

Для чого обмежувати вживання цукру при діабеті

Надлишок цукру - не єдина причина появи цукрового діабету. Діабет можуть спричинити багато факторів, назва цукрового діабету походить не від причини виникнення, а від основного критерію, а саме високого рівня цукру в крові. А високий він, тому що клітини підшлункової залози не здатні його нормально утилізувати. Тому при лікуванні діабету потрібно уникати вживання цукру. Або вживати замінники.

Чим замінити цукор при діабеті

Цукрозамінники можна поділити на природні та синтетичні.

Природні цукрозамінники отримують з рослин, які мають солодкий смак, не містять у своєму складі вуглеводи, але мають менше молекул глюкози. Синтетичні цукрозамінники — це певні хімічні речовини, які «обманюють», які здаються солодкими на смак, але не містять у складі вуглеводів і калорій.

Фруктоза - природний цукрозамінник продається в супермаркетах, солодощі та кондитерські вироби на фруктозі — популярна продукція у відділах для людей з діабетом. Але потрібно знати, що після вживання фруктози та виробів з нею, рівень цукру підвищується.

Ксиліт також належить до природних цукрозамінників. На вигляд - це білий порошок солодкого кольору, що швидко розчиняється у воді. Він має втричі менше калорій, ніж звичайний цукор. У помірній кількості ксиліт на рівень цукру впливає незначно, тому є непоганим замінником цукру для діабетиків.

Природний цукрозамінник сорбіт отримують із зернових культур. Крім солодкого смаку він містить у складі харчові волокна, що прискорюють моторику шлунково-кишкового тракту. Тому його вживання може викликати діарею.

У складі природного цукрозамінника стевії містяться мікроелементи, клітковина та антиоксиданти. Оскільки стевія не значно впливає на рівень цукру, то може бути непоганою заміною цукру при діабеті. , якщо вживати її у невеликій кількості.

Серед синтетичних цукрозамінників популярними є сахарин, аспартам, цикламат, манніт, дульцин. На смак усі синтетичні цукрозамінники набагато солодші за цукор. А тому підсолодити може навіть їх невелика кількість.

Синтетичні підсолоджувачі не містять вуглеводів, тому їх споживання не впливає на рівень цукру, інсуліну та масу тіла. У цьому сенсі вони вважаються безпечними цукрозамінниками при діабеті, але зловживати ними не потрібно, тому що їхній вплив ще не вивчений до кінця.

Чим замінити цукор, якщо важливий низький глікемічний індекс? Експерт з харчування Наталія Мазурик радить використовувати сироп топінамбура та цикорію.

Якщо хочете низький ГІ та малу кількість калорій, експертка радить використовувати замість білого цукру еритрит та стевію.

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