Чим снідати жінкам за 50 років, щоб залишатися молодими і здоровими: найкращий продукт

Експертка з харчування радить жінкам після 50 років починати свій день з певного продукту, щоб залишатися здоровими і подовжити молодість.

Дієтологиня і авторка книги "The Sports Nutrition Playbook" Еммі Гудзон розповіла, що у віці після 50 років жінкам потрібно їсти на сніданок білкові продукти.

Як зазначає спеціалістка, існують певні вікові пороги. Коли людина їх долає, то в її організмі відбуваються серйозні зміни, які впливають на м'язи, кістки, клітини. Звісно, неможливо повністю зупинити процес старіння, але певні зміни в житті та правильні звички можуть допомогти зробити його менш драматичним.

Як пояснює Еммі Гудзон, якщо правильно скласти свій раціон, то можна забезпечити організм достатньою кількістю вітамінів та поживних речовин. А це, в свою чергу, допомагає пом'якшити негативні наслідки тих змін, що відбуваються з віком. Тому експертка радить жінкам після 50 років регулярно вживати в їжу білок, як рослинний, так і тваринний, тому що в цьому віці організм вже втрачає м'язову масу, а білок є найкращим продуктом для її зміцнення.

Будь-який продукт з високим вмістом білка є найкращою їжею для жінок, які перетнули рубіж у 50 років. В міру того, як ми стаємо старшими, наше тіло втрачає приблизно 2-3% м'язової маси на 10 років життя. І щоб запобігти цьому найкраще, що ви можете зробити, це споживати високоякісний білок, особливо на сніданок.

Експертка рекомендує починати свій день з 25-30 г білка. Так, каже Еммі, організм буде виробляти амінокислоту, яка необхідна для підтримки м'язевої маси. А ще виникає позитивний "побічний" ефект — ви будете довше відчувати ситість, а тому зможете протриматися без шкідливих для фігури перекушування до обіду.

Гудзон радить придивитися до таких варіантів сніданку, як грецький йогурт без смаку з мюслями без цукру та половинкою банана, варені яйця чи омлет, бутерброд з цільнозернового хліба з сиром, шинкою та овочами.

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