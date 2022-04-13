Чим замінити засоби гігієни, побутову хімію в умовах війни

Навіть коли не має доступу до звичних засобів гігієни чи побутової хімії завжди можна знайти альтернативу. ТСН.ua зібрала найпопулярніші засоби, які допоможуть стежити за гігієною в умовах війни та замінять зубну пасту, шампунь, крем для тіла, засоби для миття посуду
Якщо не має звичної зубної пасти, чим почистити зуби
- Використати активоване вугілля. Розтовкти таблетки та з допомогою зубної щітки з нанесеним вугільним пилом почистити зуби.
- Почистити зуби густи розчином харчової соди нанесеної на зубну щітку
- Та саме зробити із сіллю - розчинити сіль з водою та намочити щітку ним.
- Використати для чищення мило з натуральних інгредієнтів або господарське мило.
- Якщо є під рукою будь-які ефірні трави, наприклад, м'ята, гвоздика, шалфей, корінь аїру, чебрець пожувати їх, після чого пройтися зубною щіткою.
- Якщо взагалі нічого не має, можна почистити зуби змоченою у воді щіткою.
Щоб позбутися неприємного запаху з рота достатньо потримати натщесерце хвилин 10 ложку олії, краще оливкової. А якщо не має, можна і соняшникової.
Чим помити волосся без шампуню
- Харчовою содою, одну столову ложку якої розвести в склянці води. Нанести на волосся, після чого змити.
- Яєчними жовтками, збиті жовтки нанести на волосся, помасажувати та змити.
- Житній хліб розмочити та нанести на волосся. Після використання добре промити волосся.
- Гірчицею добре мити тим у кого жирне волосся. Одну ложку сухої гірчиці розвести в склянці води, протерти корені волосся та швидко змити теплою водою. Гірчицю потрібно використовувати дуже обережно і лише в тому випадку, якщо на шкірі не має ніяких тріщин та подразнень.
- Корицею, розведеною до консистенції сметани намастити корені волосся та змити теплою водою.
- Кефіром добре помити сухе волосся.
Якщо не має дезодоранту
- Розведеною у воді содою протирати пахви, розчин захистить шкіру від бактерій на цілий день.
- Якщо на шкірі не має подразнень та пошкоджень можна використовувати розчин лимонного соку.
- Можна використовувати дитячу присипка або тальк.
- Кукурудзяний крохмаль діє подібно тальку.
- Можна приготувати відвар на основі ромашки. Настояти 50 г ромашки на одному літрі води, додати соди і цим розчином протирати пахви. Освіжає та дезінфікує.
Чим замінити засіб для миття посуду
- Мильним розчином господарського мила.
- Сухою гірчицею розведеною у воді.
- Содою.
- Для каструль та сковорідок добре підійде розчин оцту.
Чим замінити пральний порошок
- Гірчичним порошком підходить для всіх видів тканин, можна прати руками або додавати близько 50 г у пральну машину
- Засобом для миття посуди. Обробити ним попередньо плямі на тканині, а потім додати трохи у саму пральну машинку. Також миючі засоби ефективні при ручному пранні.
- Брудні речі замочити у воді з натертим господарським милом. Потім виперти та добре прополоскати.
Крем для тіла можна замінити
- будь-якою олією,
- бджолиним медом,
- яйцями, переважно жовтками,
- тваринними жирами, наприклад, вершковим маслом.
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