Чим замінити засоби гігієни, побутову хімію в умовах війни

Навіть коли не має доступу до звичних засобів гігієни чи побутової хімії завжди можна знайти альтернативу. ТСН.ua зібрала найпопулярніші засоби, які допоможуть стежити за гігієною в умовах війни та замінять зубну пасту, шампунь, крем для тіла, засоби для миття посуду

Якщо не має звичної зубної пасти, чим почистити зуби

Використати активоване вугілля . Розтовкти таблетки та з допомогою зубної щітки з нанесеним вугільним пилом почистити зуби.

. Розтовкти таблетки та з допомогою зубної щітки з нанесеним вугільним пилом почистити зуби. Почистити зуби густи розчином харчової соди нанесеної на зубну щітку

нанесеної на зубну щітку Та саме зробити із сіллю - розчинити сіль з водою та намочити щітку ним.

та намочити щітку ним. Використати для чищення мило з натуральних інгредієнтів або господарське мило.

Якщо є під рукою будь-які ефірні трави, наприклад, м'ята, гвоздик а, шалфей, корінь аїру, чебрець пожувати їх, після чого пройтися зубною щіткою.

а, шалфей, корінь аїру, чебрець пожувати їх, після чого пройтися зубною щіткою. Якщо взагалі нічого не має, можна почистити зуби змоченою у воді щіткою.

Щоб позбутися неприємного запаху з рота достатньо потримати натщесерце хвилин 10 ложку олії, краще оливкової. А якщо не має, можна і соняшникової.

Чим помити волосся без шампуню

Харчовою содою , одну столову ложку якої розвести в склянці води. Нанести на волосся, після чого змити.

, одну столову ложку якої розвести в склянці води. Нанести на волосся, після чого змити. Яєчними жовтками, збиті жовтки нанести на волосся, помасажувати та змити.

збиті жовтки нанести на волосся, помасажувати та змити. Житній хліб розмочити та нанести на волосся. Після використання добре промити волосся.

розмочити та нанести на волосся. Після використання добре промити волосся. Гірчицею добре мити тим у кого жирне волосся. Одну ложку сухої гірчиці розвести в склянці води, протерти корені волосся та швидко змити теплою водою. Гірчицю потрібно використовувати дуже обережно і лише в тому випадку, якщо на шкірі не має ніяких тріщин та подразнень.

добре мити тим у кого жирне волосся. Одну ложку сухої гірчиці розвести в склянці води, протерти корені волосся та швидко змити теплою водою. Гірчицю потрібно використовувати дуже обережно і лише в тому випадку, якщо на шкірі не має ніяких тріщин та подразнень. Корицею , розведеною до консистенції сметани намастити корені волосся та змити теплою водою.

, розведеною до консистенції сметани намастити корені волосся та змити теплою водою. Кефіром добре помити сухе волосся.

Якщо не має дезодоранту

Розведеною у воді содою протирати пахви, розчин захистить шкіру від бактерій на цілий день.

протирати пахви, розчин захистить шкіру від бактерій на цілий день. Якщо на шкірі не має подразнень та пошкоджень можна використовувати розчин лимонного соку.

Можна використовувати дитячу присипка або тальк .

. Кукурудзяний крохмаль діє подібно тальку.

діє подібно тальку. Можна приготувати відвар на основі ромашки. Настояти 50 г ромашки на одному літрі води, додати соди і цим розчином протирати пахви. Освіжає та дезінфікує.

Чим замінити засіб для миття посуду

Мильним розчином господарського мила.

Сухою гірчицею розведеною у воді.

розведеною у воді. Содою.

Для каструль та сковорідок добре підійде розчин оцту.

Чим замінити пральний порошок

Гірчичним порошком підходить для всіх видів тканин, можна прати руками або додавати близько 50 г у пральну машину

підходить для всіх видів тканин, можна прати руками або додавати близько 50 г у пральну машину Засобом для миття посуди. Обробити ним попередньо плямі на тканині, а потім додати трохи у саму пральну машинку. Також миючі засоби ефективні при ручному пранні.

Обробити ним попередньо плямі на тканині, а потім додати трохи у саму пральну машинку. Також миючі засоби ефективні при ручному пранні. Брудні речі замочити у воді з натертим господарським милом. Потім виперти та добре прополоскати.

Крем для тіла можна замінити

будь-якою олією ,

, бджолиним медом ,

, яйцями , переважно жовтками,

, переважно жовтками, тваринними жирами, наприклад, вершковим маслом.

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