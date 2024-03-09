Чого не вистачає в організмі, якщо хочеться борошняного і солодкого: розбираємося з сигналами

Бажання з'їсти тістечко часом відчувають навіть ті, хто дисципліновано дотримується правил здорового харчування. Якщо ваш організм наполегливо вимагає шматок торта, не сваріться з ним. Спробуйте зрозуміти, чому хочеться солодкого і випічки. Можливо, організм сигналізує вам про щось важливе.

Чому хочеться солодкого і випічки: про що це свідчить

Потяг до солодкого може бути не лише поганою звичкою, але й сигналом вашого організму про те, що йому не вистачає певних вітамінів та мікроелементів. Часто люди неправильно розшифровують такі сигнали і починають додавати до раціону солодощі або випічку, від яких лише підвищується рівень глюкози в крові. Щоб знайти правильне рішення, потрібно навчитися прислухатися до потреб організму та відрізняти фізичну нестачу від психологічної.

Тож, чому нас тягне на солодке? Серед основних причин дієтологи називають:

неправильна харчова поведінка;

нерегулярне харчування;

великі фізичні навантаження;

активна робота головного мозку;

нестача вуглеводів;

депресія;

цукровий діабет.

Основною причиною потягу до солодкого все ж є неправильне харчування. Якщо робити великі проміжки часу між прийманням їжі, це призведе до того, що організм буде довго терпіти відчуття голоду. В такі моменти хочеться лише швидко поповнити енергією і з'їсти печиво, шоколадку чи цукерку.

Найчастіше неправильна харчова поведінка формується в дитинстві, коли батьки заохочують дитину до виконання певних завдань за солодощі. В дорослому віці людина продовжує винагороджувати себе цукерками за різні досягнення. Щоб навчитися контролювати цей процес, потрібно звернутися до психотерапевта чи психолога.

Чого не вистачає, якщо хочеться солодкого і випічки / Фото: Unsplash

Через активну роботу головного мозку та фізичні навантаження організм втрачає велику кількість енергії, а солодощі та борошняне є найпростішим способом її поповнення. Також багато хто починає зловживати солодощами в стані депресії, тому що ці продукти сприяють виробленню гормону радості, якого організм несвідомо прагне. В такому разі спробуйте переключитися на сухофрукти чи банани.

У солодкому переважають прості вуглеводи і їхня нестача особливо відчутна під час дієти. Худнучи, людина намагається виключити з раціону вуглеводи, щоб швидше зменшити вагу тіла, але на думку лікарки-дієтологині Ненсі Мелвілл, таке голодування лише посилює потяг до солодкого. В такому разі краще створити збалансований раціон.

За цукрового діабету потяг до солодкого і випічки пояснюється тим, що відбувається різке падіння рівня глюкози. Гіпоглікемія призводить до слабкості, дієтичної коми, запаморочення, тому в такі моменти організм вимагає цукру. Ендокринолог може назначити лікарські препарати, які будуть купірувати подібні стани.

Чого не вистачає, якщо хочеться солодкого

За яких захворювань хочеться солодкого / Фото: Unsplash

Потяг до солодкого також може означати нестачу в організмі певних мікроелементів і вітамінів: магнію, фосфору, магнію, заліза, кальцію, вітамінів A, D, K, E. Знаючи, яких саме речовин вам не вистачає, можна замінити шкідливий вуглевод на корисний продукт.

Якщо хочеться з'їсти шматок торту, це говорить про нестачу жиророзчинних вітамінів A, D, E, К. Вони потрібні нам для нормального метаболізму, згортання крові, правильної роботи ферментних систем та окислювально-відновних процесів. Містяться вони у шпинаті, помідорах, яєчному жовтку, печінці і засвоюються разом з олією.

Не можете встояти перед шоколадом? В організмі є дефіцит магнію. Це важливий елемент, який допомагає синтезу білкових молекул, утворенню ферментів, енергетичному обміну, регулює рівень глюкози та нормалізує серцевий ритм. А у комплексі з кальцієм він також відновлює кісткову тканину. Магній у великій кількості міститься в горіхах, бобах, броколі, бананах, листових овочах та куразі.

Бажання з'їсти порцію морозива може вказувати на нестачу заліза, триптофану та кальцію. Кальцій потрібен для міцності зубів і кісток, він допомагає м'язам скорочуватися і передавати нервові імпульси. Кальцій можна знайти у горіхах, морепродуктах, бобових, молочних продуктах, капусті.

Що може означати потяг до борошняного

Що може означати потяг до борошняного / Фото: Unsplash

Якщо вам хочеться з'їсти пончик чи булочку, це, насамперед, говорить про нестачу в організмі енергії і низький рівень глюкози. Також таке бажання свідчить про дефіцит азоту і хрому. Хром сприяє підтриманні оптимального рівня глюкози, знижує резистентність до інсуліну. Азот міститься у нуклеїнових кислотах та білках, а тому регулює процеси у імунній, нервовій і серцево-судинній системах. Хром можна відшукати у великих кількостях в червоній та білій рибі, перепелиних яйцях, яловичій печінці, броколі, кукурудзі, буряках. Азот, в свою чергу, міститься у цибулі, листовій зелені та буряках.

Запас вуглеводів, якими багаті борошняні вироби, можна також поповнити медом, свіжими солодкими фруктами, сухофруктами. А ось через надлишок простих вуглеводів разом з жиром і цукром значно підвищує ризик цукрового діабету, атеросклерозу, хвороб серця та судин. Також порушується процес обміну речовин, від чого зростає маса тіла. А клейковина, яка також міститься у борошняних виробах, уповільнює доступ кисню до клітин і призводить до збільшення бактеріального середовища.

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