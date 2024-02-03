Чоловік рік їв лише страви з картоплі: що з ним сталося, чи це дійсно можливо і безпечно

2016 року австралієць Ендрю Тейлор зважився на неймовірний експеримент — він цілий рік їв лише страви з картоплі. Так він намагався боротися із харчовими спокусами і схуднути. Чи вдалося йому це?

Ендрю Тейлор вирішив сісти на монодієту з однієї картоплі тоді, коли його вага перевищила 150 кг. Спочатку чоловік хотів проводити експеримент лише місяць, але в результаті захопився і подовжив його на рік.

Інтерес австралійця підігрівали ще й отримані результати. Адже за 30 днів такої монодієти чоловік схуднув на 10 кілограмів. Весь експеримент Ендрю показував своїм підписникам в соціальній мережі.

Як стверджував сам Тейлор, думка про монодієту з'явилася у нього тоді, коли він зрозумів, що має харчову залежність. Експеримент довжиною у один рік приніс приголомшливі результати. Вживаючи лише одну картоплю, чоловік зміг схуднути на 52 кілограми. При цьому поліпшився і стан його здоров'я. Зокрема, нормалізувався артеріальний тиск, зменшився рівень цукру в крові та рівень холестерину.

Ендрю Тейлор рік їв лише страви з картоплі / Фото: Фото з відкритих джерел

Варто зазначити, що навіть під час монодієти Ендрю намагався урізноманітнити своє меню. Так він додавав до страв з картоплі різні спеції, приправи, сушені трави, іноді використовував знежирене соєве молоко та малокалорійні соуси. Також він готував страви із солодкої картоплі — батату.

Щоб заповнити дефіцит м'яса у раціоні чоловік додав необхідні вітаміни і мінерали, зокрема, Тейлор пив добавки з вітаміном B12. Додатково він займався спортом. Він вірить, що саме все це разом дало такий чудовий результат.

Після закінчення одного року Тейлор перейшов на більш збалансовану дієту. Він, як і раніше вживає багато страв з картоплі, але додав до свого раціону фрукти, інші овочі, бобові і цільнозернові продукти. Завдяки такому режиму йому вдається утримувати вагу.

Скільки можна прожити на картоплі і чому такий експеримент не для всіх

Скільки картоплі можна їсти на день / Фото: Unsplash

Звичайно, результати автралійця приголомшують, але варто зазначити, що будь-яка монодієта — це стрес для організма. Щоб вижити, йому потрібно 20 амінокислот, з яких дев'ять є незамінними (тобто, ми самі їх виробляти не можемо, а отримуємо лише з їжею). Крім цього також потрібні мінерали і вітаміни. На жаль, немає жодного продукту, який би міг закрити всі потреби.

Скільки картоплі можна з'їдати на день? Біла картопля — продукт, який дійсно містить майже всі незамінні амінокислоти, які потрібні для боротьби з хворобами і відбудови клітин. Досягти денної норми цих речовин можна, якщо з'їдати на день 5 картоплин. Однак, якщо довгий час харчуватися лише картоплею, виникає дефіцит мінералів та вітамінів. Тому рано чи пізно доведеться додавати до раціону й інші продукти. Наприклад, батат, який містить вітаміни А, С і Е.

Не варто забувати, що картопля може бути не лише корисною, але й шкідливою. Вона багата на вуглеводи, які можуть викликати різкі стрибки цукру в крові, що створює неабияке навантаження на інсулінову систему. Але чому тоді Ендрю Тейлор схуднув? Справа в тому, що він додавав до свого раціону мінерали і вітаміни у капсулах, а також їв батат, соуси, соєве молоко. А ще його експеримент проходив під наглядом лікарів.

Якщо ви вирішили сісти на дієту, пам'ятайте, що організму, передусім, потрібна різноманітність.

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