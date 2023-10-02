Чому біг може нашкодити здоров'ю: реабілітолог пояснює, як потрібно правильно бігати

Поради експерта: як потрібно бігати, щоб не нашкодити здоров'ю, і що робити, аби не травмуватися.

Для більшості із нас фізична активність, зокрема біг, асоціюється зі здоров’ям та чудовою формою тіла. Але якщо займатися таким активним видом спору без спеціальної підготовки, то можна дуже нашкодити своєму здоров’ю. Масажист-реабілітолог Володимир Ткаченко дав роз’яснення стосовно того, як підготуватися до бігу, щоб мати чудову форму і не набути проблем для здоров’я.

Чому біг такий популярний

Люди усього світу люблять цей вид спорту з кардіо-навантаженням. Тому багато спортсменів починають та закінчують свій день тренуваннями з бігу. Хтось бігає на вулиці, хтось у спортзалі.

Проте, зазначає лікар-реабілітолог, користь та шкода бігу майже однакова. Потрібно розуміти, що такий вид спорту підходить не кожному за станом здоров’я чи віком. Наприклад, людям, яким вже під 60 років не варто займатися таким видом спорту, бо це може призвести до проблем з опорно-руховою чи серцево-судинною системою.

Чому біг може бути шкідливим для здоров’я

Володимир, в минулому професійний легкоатлет, рекомендує займатися ходьбою, яка, порівняно з бігом, при мінімальній компресії даватиме більше користі. Ходьба сприяє зміцненню суглобів, міжхребетних дисків, є корисною для серцево-судинної і лімфатичної системи, налагоджує оптимальну роботу всіх тканин та внутрішніх органів нашого тіла.

А біг, навпаки, може бути досить травматичним. Через велике навантаження на суглоби та міжхребцеві диски може бути навіть небезпечно для здоров’я.

Як правильно бігати, щоб не нашкодити здоров’ю

Біг дуже корисний вид спорту, але для цього потрібна правильна підготовка. Оскільки велике навантаження на суглоби може негативно вплинути на хрящі. Експерт зазначає, що потрібно, аби виділялася синовіальна рідина, яка живить суглоби. Цьому сприятиме попередня поетапна підготовка.

Перед тим, як почати займатися таким видом спорту, необхідно підготуватися до цього. Спочатку потрібно зняти спазми, для цього допоможуть масажі. Інакше, суглоб може бути затиснутий спазмами, і не виділятиме достатньої кількості синовіальної рідини, яка дозволяє йому відновлюватися. Окрім цього, також потрібно хоча б два рази на тиждень займатися ходьбою, рекомендує Володимир.

Без такої попередньої підготовки компресія на суглоби буде занадто сильною, тому можуть з’явитися небажані наслідки для вашого здоров’я.

Що потрібно робити, щоб не травмуватися під час бігу

Не варто бігати на стадіоні по кругу, бо так можна впасти, потрібно вибрати парк чи лісисту місцевість.

Потрібно використовувати для бігу правильне взуття. Експерт радить пройти комп’ютерну діагностику стопи і разом зі спеціалістом вибрати для себе зручну пару взуття із гарною амортизацією.

Після занять бігом необхідно робити відновлювальні вправи – масаж та розтяжку.

За словами Володимира Ткаченка, такий комплексний підхід допоможе отримати максимальну користь від бігу для здоров’я та тіла. Також убезпечить від ризику травмувань та шкоди для здоров’я.

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