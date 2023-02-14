Чому болить живіт після молока -- що таке нестерпність лактози

Що таке нестерпність лактози, які її симптоми, читайте в матеріалі ТСН.ua

Що таке нестерпність лактози

Що таке лактаза? Це специфічний фермент, який виробляє підшлункова залоза, з якої він потрапляє у тонку кишку. Коли надходить їжа, підшлункова виділяє необхідні для розщеплення їжі ферменти. Фермент лактази призначений саме для розщеплення молочних продуктів та лактози, що міститься в них.

Непереносимість лактози — це порушення здатності організму перетравлювати лактозу, цукор, що міститься в молоці, вершках, йогурті, сметані, інших молочних продуктах.

Які є типи лактозної нестерпності

Вроджена лактозна недостатність, або вроджена алактазія - це захворювання при якому немовлята не можуть вживати грудне молоко чи молочні суміші, тому що їх організм не може розщеплювати латозу, яку містять ці продукти.

Наслідком такої форми непереносимості є важка діарея, у дитини, яка має такий діагноз, якщо продовжувати давати звичайне молоко чи суміш, може статися сильне зневоднення, вона втратить вагу. Вроджена недостатність лактози у дітей грудного віку є досить рідкісним захворюванням.

Частіше зустрічається часткова недостатність молочних продуктів. Такий недуг зустрічається у дорослих та пов'язаний зі зниженням вироблення лактази, яке виникає вже після дитинства, так звана "не персистенція лактази". Саме у таких людей при вживанні молочних продуктів, що містять лактозу, можуть боліти живіт, вони можуть відчувати здуття живота, метеоризм, нудоту, діарею. Згадані симптоми починаються за 30 хвилин до 2 годин після вживання молочних продуктів.

Багато людей з частковою непереносимістю лактози можуть споживати деякі види молочної продукти без побічних симптомів. Найчастіше такі люди погано, або взагалі не перетравлюють свіже молоко, але можуть без перешкод їсти, наприклад, йогурт. А все тому, що в такому молочному продукті як йогурт процеси бродіння і розщеплюють більшу частину лактози в молоці.

Симптоми та аналізи на непереносимість лактози

Якщо ви помітили, що після вживання молочних продуктів, у вас болить живіт, метеоризм, здуття живота, бурчання в животі, діарея, можна запідозрити недостатність лактози. Зверніться до лікаря та здайте відповідні аналізи. Аналіз робиться не з крові, а соскобом щіточкою зі слизової щоки.

Генетичний аналіз покаже чи у вас повна непереносимість лактози, чи ризик розвитку вторинної лактазної недостатності, або відмінна переносимість лактози.

Недостатність лактози може також супроводжуватися проблемами на шкірі. Це шкірні висипи, надмірна сухість, атопічний дерматит, але такі ж реакції можуть бути наслідком алергії на молочні продукти.

Що робити у разі нестерпності лактози

Як зазначають спеціалісти, дефіцит лактази може бути у недоношених дітей через нерозвиненість ЖКГ і з часом він проходить.

Недостатність лактази так званого дорослого типу — це коли у людини після певного віку знижується активність ферменту, починаючи зі шкільного віку, практично це стало нормою, - зазначає лікар Марія Дюжева.

Помогти при непереносимості лактози допоможуть спеціальні таблетки чи капельки з ферментом лактази. Вони знижують вираженість симптомів у людей з недостатністю ферменту.

Зазвичай при лактазної недостатності не виникає проблем із прийманням ліків, що містять лактозу, але в деяких випадках це все ж таки треба враховувати. Інколи можна приймати ліки, які містять лактозу разом з ферментом лактази.

Крім того, у людини є багато різних адаптивних механізмів, які допомагають засвоювати лактозу навіть в умовах дефіциту необхідного ферменту. Хоча приблизно половина дорослих людей страждають на дефіцит лактази, але далеко не всі про це знають. А все тому, що біфідобактерії в їхньому кишківнику самі ферментують лактозу, і жодних симптомів не виникає.

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