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Чому деякі каші на сніданок вбивають здоров'я

Чому деякі каші на сніданок вбивають здоров'я

Звичка їсти кашу на сніданок може шкодити здоров’ю / Фото: pixabay.com

Вуглеводний сніданок може стати причиною швидкого підвищення рівня цукру та інсуліну в крові.

Експерти нерідко рекомендують у перший денний прийом їжі вживати каші, однак деякі з них можуть завдати більше шкоди організму, ніж користі. Звичка снідати кашами пов’язана з ризиком діабету.

Багато каш є багатим джерелом вуглеводів, відрізняються досить високим глікемічним індексом. Така їжа забезпечує організм значним запасом енергії – щоб її витратити, потрібно інтенсивно рухатися, зазнавати фізнавантажень. Якщо людина після вуглеводного сніданку переходить до сидячої роботи, у неї з великою ймовірністю почне накопичуватися жир.

Які каші не підходять на сніданок

Манна каша 

Ця каша виготовляється з пшениці та містить клейковину з глютеном. Через 30 хвилин цей швидкий вуглевод розпадеться в організмі на глюкозу. Манка не є окремим видом крупи. Фактично це перетерте в дрібну крихту борошно. Якщо таку кашу давати дітям, у дорослому віці у них можуть виникнути проблеми із роботою ШКТ.

Рисова каша

Також шкідливою виявилася рисова каша, яку готують із пропареної білої крупи. Почуття голоду після вживання такого сніданку не забариться. До того ж у ньому немає корисних речовин.

Каші-п’ятихвилинки з різних злаків

Цінних речовин у такій їжі немає, оскільки вони знищуються у процесі термічної обробки.
Найкраще вибирати злаки, які потрібно готувати 20-25 хвилин.

Кукурудзяна каша

Вона теж належить до швидких вуглеводів, якщо йдеться про пропарений злак. Користі у такій їжі немає.

Раніше ми писали, чи корисна манна каша для дорослих і дітей. Більше про це читайте у новині.

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