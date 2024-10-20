Чому діти можуть проявляти жорстокість і як це виправити: корисні поради

Дослідження показують, що діти часто знущаються, щоб зберегти контроль над своїми емоціями, а не через злочинні наміри.

Діти в процесі дорослішання можуть не усвідомлювати, що таке "добре" і "погано", і іноді проявляти жорстокість. Важливо вчасно втрутитися, щоб навчити їх не цькувати і не принижувати однолітків, використовуючи правильні методи виховання.

Про це пише видання Forbes.

Знущання, або булінг, є серйозною проблемою, що впливає на дітей у всьому світі. Якщо дитина виявляє схильність до цькування, батькам важко зрозуміти, як діяти, щоб не виростити агресивну особистість, яка постійно принижує оточуючих і порушує суспільний порядок. Важливо вчасно вжити заходів, щоб спрямувати дитину на правильний шлях.

Дослідження свідчать, що діти часто вдаються до знущань як до захисного механізму, а не через злочинні наміри, пояснює психолог Марк Треверс. Наукова робота, проведена в 2018 році та опублікована в Journal of Child and Family Studies, виявила, що причиною булінгу може бути потреба зберегти контроль і захистити самооцінку, а не бажання завдати шкоди. Психолог наголошує, що раннє втручання є ключем до вирішення проблеми такої поведінки.

Сімейна динаміка має вирішальне значення для формування поведінки дітей. Авторитарний стиль виховання може сприяти розвитку схильності до булінгу, тому батькам слід переглянути свою поведінку вдома та оцінити, чи створюють вони обстановку, що заохочує байдужість чи нереалістичні очікування. Забезпечення безпечного простору для вираження емоцій може зменшити потребу дітей у знущаннях як способу вираження тривоги чи розчарування.

Психолог Марк Треверс вважає, що ефективний підхід до боротьби зі знущаннями полягає в заохоченні "сили добра" через емпатію та інклюзивність. Він підкреслює, що виховання дітей до допомоги іншим — через громадську роботу, групові заходи або підтримку — допомагає їм усвідомити, що справжня сила полягає в доброті, а не в домінуванні. Це зміщення акценту дозволяє дітям знаходити підтвердження в позитивних соціальних взаємодіях, а не в агресивній поведінці.

Батьки можуть сприяти розвитку у дітей тривалої радості у здорових заняттях замість тимчасового задоволення від цькування. Дослідження показали, що цькування може давати швидкоплинне відчуття задоволення. Проте, заохочення захоплень і відзначення досягнень допомагають дітям формувати почуття власної гідності та здорові соціальні зв’язки.

Важливо підтримувати відкрите спілкування вдома. Створення комфортної атмосфери для висловлення емоцій може запобігти переростанню невпевненості в агресію. Турботлива і довірлива обстановка знижує рівень знущань і сприяє емоційному благополуччю. Батьки, демонструючи доброту і співчуття, можуть впливати на дітей, спрямовуючи їх до здорових стосунків.

Нагадаємо, Міністерство освіти запустило сервіс для повідомлень про випадки булінгу в школах.

Читайте також: