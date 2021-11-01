Чому дієтологи додали банани до списку корисних для кишечника продуктів

Банани назвали універсальними фруктами, що стануть відмінним доповненням до вашого раціону.
Якщо ви все ще не впевнені щодо користі бананів (йдеться про вміст у них цукру, фактичний рівень калію тощо), остаточний вердикт винесло нове дослідження.
Австралійські дієтологи підкреслили одну перевагу бананів, про яку ви, напевно, не знали.
Для аналізу, щойно опублікованого дослідження в Журналі гастроентерології та гепатології, сім медичних та університетських дослідників у Мельбурні співпрацювали – кожен із них спеціалізується на гастроентерології, дієтології чи харчуванні.
Вони визначили роль дієти та мікробіома кишечника у гастроентерологічних захворюваннях, таких як хвороба Крона, целіакія, синдром подразненого кишечника та інші.
Один із найважчих моментів, на який вказують медики, полягає в наступному: фактори харчування в ранньому віці значною мірою визначають ризик подальшого здоров'я або захворювання.
Наприклад, вживання ультраперероблених харчових продуктів у дитинстві чи підлітковому віці може збільшити ризик подальшого розвитку запального захворювання кишківника або колоректального раку, який, як вважається, опосередкований модуляцією мікробіоти кишківника.
Дослідники підтверджують результати досліджень, згідно з якими дієти з високим вмістом тваринних жирів, алкоголю, оброблених харчових продуктів та солодких напоїв пов'язані з вищими показниками колоректального раку та розладів, що викликають запалення в кишечнику та інших частинах травної системи.
Чому банани корисні для здоров'я кишечника
Банан – це пребіотичний продукт, який забезпечує організм клітковиною та стійким крохмалем для виробництва бутирату – масляної кислоти – поживної речовини, яку виробляють бактерії кишечника. Вона підтримує здоров'я травної системи та допомагає запобігти захворюванням. Олійна кислота – одна з причин симбіозу між бактеріями та людиною.
Чому це важливо? Healthline пояснює, що бутират є однією з трьох основних жирних кислот у кишечнику. Згідно з дослідженнями, здорові рівні цієї жирної кислоти були пов'язані зі зменшенням дискомфорту у людей із синдромом подразненого кишківника.
В дослідженні 2016 року бутират також був пов'язаний із можливим нижчим ризиком розвитку раку товстої кишки.
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