Чому дієтологи радять людям старше 65 років не їсти грейпфрут: небажані продукти для літніх людей

Що не варто їсти після 65 років.

Чому людям старше 65 років варто переглянути свій раціон

З віком змінюється не лише спосіб життя, а й потреби організму. Якщо раніше активні тренування були нормою, то після 65 років фізичні навантаження можуть стати помірнішими, а контроль артеріального тиску та приймання спеціальних добавок – обов’язковою частиною повсякденного життя. Крім фізичних навантажень, у такому віці варто адаптувати до вікових змін і раціон свого харчування.

"З віком організм змінює метаболізм, а підтримка м’язової маси, регуляція рівня цукру в крові та боротьба з запаленням стають важливішими, ніж просто зменшення калорій. Продуманий вибір дієти може допомогти зберегти силу, енергію та загальне здоров’я", – розповідає дієтологиня Мелані Мерфі-Ріхтер, RDN. Деяких продуктів у такому віці потрібно уникати.

Ось ці види продуктів, які лікарі рекомендують уникати після 65 років.

Оброблені продукти

Насамперед фахівці рекомендують людям похилого віку зменшити споживання ультраоброблених продуктів, як-от солодкі пластівці, фабричне печиво, напівфабрикати та солодкі газовані напої. За словами докторки Федеріки Аматі, такі продукти мають низький вміст клітковини і містять велику кількість цукру та шкідливих жирів. "Ця нездорова їжа сприяє запаленню, метаболічним розладам і проблемам з кишківником", – пояснює вона. Особливо це небезпечно для людей старшого віку, оскільки у них природно підвищується рівень запалення і ризик розвитку діабету, серцево-судинних захворювань та когнітивних порушень.

Перероблене м’ясо – такі продукти, як ковбаси, сосиски та м’ясні делікатеси – також несе ризик для здоров’я. "Ці вироби містять нітрати, які можуть підвищувати ризик серцевих захворювань і гіпертонії", – зазначає баріатричний хірург Еліас Ортіс.

Грейпфрут

Для людей старше 65 років вживання грейпфрутів може бути небезпечним через взаємодію з певними лікарськими препаратами. Цей фрукт містить сполуки, які впливають на фермент CYP3A4 у шлунково-кишковому тракті, що відповідає за метаболізм багатьох ліків. Внаслідок цього рівень деяких медикаментів у крові може підвищуватися до небезпечних значень, збільшуючи ризик побічних ефектів.

Ліки, з якими грейпфрут може взаємодіяти:

статини (препарати для зниження холестерину) – підвищення їхньої концентрації може призвести до м'язових болів і пошкодження печінки

антигістамінні засоби (протиалергічні препарати) – можливе посилення седативного ефекту або інших небажаних реакцій

антикоагулянти (препарати, що розріджують кров) – підвищений ризик кровотеч через збільшення концентрації ліків у крові

препарати для лікування артеріальної гіпертензії (високого тиску) – можливе надмірне зниження тиску, що може бути небезпечним

ліки від тривожності й безсоння – грейпфрут може впливати на їхню ефективність і безпеку.

Важливо зазначити, що негативні наслідки можуть виникати навіть за невеликої кількості спожитого грейпфрута або його соку. Тому люди, які приймають певні ліки, мають бути особливо обережними з грейпфрутом. "Наприклад, грейпфрут не варто вживати тим, хто приймає статини для зниження холестерину, антикоагулянти, що розріджують кров, та деякі антигістамінні препарати", – пояснює лікарка-дієтологиня Конні Елік. Цей фрукт може підвищувати рівень певних ліків у крові, що потенційно загрожує небезпечними побічними ефектами, зокрема підвищеним ризиком кровотеч.

Смажені страви

Незалежно від віку, надмірне споживання смаженої їжі негативно впливає на здоров’я, але після 65 років її шкода стає ще відчутнішою. "Смажені у фритюрі продукти містять трансжири та надлишок калорій, що сприяє набиранню ваги, підвищенню рівня холестерину та запальним процесам", – зазначає лікарка Дженніфер Габаші. З віком метаболізм сповільнюється, і часте вживання такої їжі може сприяти розвитку діабету, серцевих захворювань і проблем із суглобами.

Консервовані супи

Консервовані супи та інші фабричні продукти часто містять надмірну кількість натрію, що негативно впливає на здоров’я серця. "Багато консервованих супів містять занадто багато солі й консервантів, що може спричинити затримку рідини та підвищення артеріального тиску", – пояснює кардіолог Мішель Рутенштейн. Літні люди особливо вразливі до надлишку натрію, оскільки їхні нирки менш ефективно виводять його з організму, що підвищує ризик серцево-судинних захворювань і проблем із нирками.

Рафіновані вуглеводи

Рафіновані вуглеводи, як-от білий хліб, білий рис, звичайні макарони та випічка, мають високий глікемічний індекс. Вони швидко підвищують рівень цукру в крові, що може сприяти розвитку діабету. "З віком чутливість до інсуліну знижується, що підвищує ризик діабету та когнітивних порушень", – зазначає Дженніфер Габаші.

Замість рафінованих вуглеводів дієтологи радять включати до раціону цільнозернові продукти, наприклад, кіноа, коричневий рис і цільнозерновий хліб.

Непастеризовані молочні продукти

Після 65 років споживання непастеризованого молока та сирів може спричинити проблеми зі здоров’ям. Багато літніх людей відчувають зниження вироблення лактази – ферменту, необхідного для перетравлення лактози. "Для тих, хто помічає дискомфорт у травленні, краще переносяться ферментовані молочні продукти або рослинні джерела кальцію", – зазначає Мелані Мерфі-Ріхтер.

Крім того, непастеризовані продукти підвищують ризик харчового отруєння. "З віком наша імунна система стає вразливішою до харчових захворювань", – додає Конні Елік. Замість сирого молока краще обирати пастеризовані продукти, а сирі яйця та морепродукти ретельно термічно обробляти.

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